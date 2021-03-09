США та ЄС відновлюють альянс проти кліматичної кризи - заява за підсумками зустрічі Керрі із очільниками Європейської комісії

Майбутній саміт ООН з питань клімату в шотландському місті Глазго повинен дати старт десятиріччю активних дій з подолання екологічної кризи, заявив спецпосланець президента США з питань зміни клімату Джон Керрі, виступаючи у вівторок у штаб-квартирі Європейського союзу в Брюсселі.

«Настав момент. Глазго - остання і найкраща можливість, яка у нас є, і найкраща надія на те, що світ об'єднається і продовжить розвивати паризькі домовленості », - сказав Керрі, маючи на увазі кліматичну угоду, укладену у 2015-му році.

Відповідно до Паризької угоди, близько 200 країн зобов'язалися вжити заходів, щоб зупинити підвищення глобальних температур до рівнів, які дозволили б уникнути найсерйозніших наслідків зміни клімату.

Однак країни, на які припадає найбільша кількість шкідливих викидів, не дотягують до цієї мети. США займають друге місце в світі за рівнем викидів, Євросоюз - третє.

У вівторок Керрі і єврокомісар з питань боротьби зі зміною клімату Франс Тіммерманс обговорили, яким чином США і ЄС можуть переконати інші країни з високим рівнем викидів парникових газів поставити більш амбітні завдання з охорони навколишнього середовища. Крайній термін встановлення цих цілей - листопад 2021 року, коли відбудеться кліматичний саміт ООН.

За підсумками зустрічі Тіммерманса, Ляєн та Керрі на сайті Європейської комісії оприлюднена спільна заява.

"Ми віддані відновленню нашого потужного альянсу з метою вирішити кліматичну кризу. Після тісної роботи над історично. Паризькою угодою, ми віддані забезпеченню її успіху для зменшення викидів і сприятимемо цьому, працюючи із нашими глобальними партнерами, зокрема іншими провідними економіками, щоб посилити їхні цілі щодо клімату", - йдеться у заяві.

Відзначається, що сторони домовились працювати разом та з іншими країнами щоб допомогти найменш захищеним подолати "руйнівний вплив кліматичних змін".

Відповідно до заяви, США націлені на зменшення до нуля парникових викидів не пізніше 2050-го року. ЄС має на меті досягнути кліматичної нейтральності до 2050-го року і прагне до 2030-го року скоротити викиди щонайменше на 55% у порівнянні із 1990-м.

Минулого тижня Китай анонсував п'ятирічний план, який, на думку аналітиків, призведе до збільшення викидів у країні. Із закликами прискорити скорочення викидів стикаються також Індія, Японія, Росія і Бразилія.

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