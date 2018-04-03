Цукерберґ має піти з Facebook, - потужний акціонер компанії

Марк Цукерберґ має піти з посади голови Facebook, заявив посадовець відповідальний за інвестиції пенсійного фонду мерії Нью-Йорка в інтерв’ю CNBC, повідомляє BusinessІnsider. Фонд володіє акціями Facebook на 1 мільярд доларів.

Скотт Стрінґер, контролер мерії Нью-Йорка закликав до змін в правлінні Facebook після скандалу з витоком приватних даних через співпрацю з фірмою політичних консультації Cambridge Analytica.

Стрінґер вважає, що Цукерберґа має замінити незалежний голова правління, а також до правління мають увійти три нові директори з досвідом в управлінні даними та етиці, щоб посилити нагляд за ініціативами Facebook стосовно захисту персональних даних.

"Це восьма за величиною компанія в світі. Вони мають два мільярди користувачів. Вони працюють в "незвіданих водах" і не пристосувались до того, щоб убезпечити дані Facebook", - наголосив інвестор.

Він підкреслив, що скандал виявив "ризики для нашої демократії".

Я почуваюсь щасливим, що наша структура компанії, зрештою, передбачає контроль

Цукерберґ має контрольний пакет голосуючих акцій, що не дає іншим інвесторам прав на управління компанією.

Тому, ймовірно, Цукерберґ не змінить свою роль в компанії, однак скандал з Cambridge Аnalytica є гарною нагодою для активістів добиватись змін.

Коментуючи систему управління компанією, Цукерберґ відзначив: "я почуваюсь щасливим, що наша структура компанії, зрештою, передбачає контроль. Ми не залежимо від примх короткострокових акціонерів. Ми можемо виробляти товари та приймати рішення в найкращих довгострокових інтересах компанії".

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