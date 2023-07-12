Актуально
- Голос Америки
Байден відреагував на "розчарування" Зеленського та українців
Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та відреагував на критичні заяви президента Зеленського та українців, що лунали останнім часом.
“Я знаю, що часто ви відчуваєте розчарування через те, що поставки не надходять до вас достатньо швидко, що саме до вас доходить і як, але я обіцяю вам, США роблять все можливе, щоб отримати для вас те, що ви потребуєте, так швидко, наскільки ми можемо це зробити”, - заявив Байден на зустрічі із Зеленським в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
Байден зазначив, що одного дня країни НАТО разом святкуватимуть офіційне членство України в альянсі.
“Ми робитимемо все, щоб ви отримали те, що вам потрібно. І з нетерпінням чекаю, коли ми на зустрічі будемо святкувати ваше офіційне членство в НАТО", - сказав президент США. Він також висловив захоплення українцями, які, попри постійні обстріли та значні збитки продовжують демонструвати єдність, солідарність та готовність допомогти один одному.
"Ваш народ, ви заклали приклад для всього світу, я справді так думаю", - сказав Байден.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США та американському народу за те, що стояли з Україною "пліч-о-пліч". Також віддав належне Адміністрації президента Байдена за рішення відправити Україні касетні боєприпаси, попри опір та критику цього рішення.
“Я знаю, що це виклик у США, у Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки”, - сказав президент Зеленський.
“Це дуже легко - критикувати, наприклад, касетні боєприпаси, ви ухвалили складне політичне рішення. Але ви повинні знати, що Росія застосовує цю зброю від самого початку, - наголосив Зеленський. - З усіх частин світу, відколи Росія почала це використовувати, я не чув такої ж критики”, - додав президент України, мовляв, світ не критикує Росію за використання касетних бомб, порівняно з критикою на адресу США.
Український глава держави додав, що постійно нагадує українському народу, що їх підтримують США. “Я маю на увазі вас і американців, всю Америку, американців і Конгрес”, - сказав Зеленський.
Всі новини дня
- Голос Америки
Безпекові зобов'язання від G7 не є заміною членству в НАТО – прем'єр Британії Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав домовленість країн "Групи семи" про довгострокову двосторонню безпеку "новою вершиною міжнародної підтримки України".
Виступаючи на прес-конференції у Вільнюсі після завершення саміту НАТО, голова британського уряду сказав, що союзники також "подвоюють" підтримку України.
Він висловив впевненість, що довгострокові домовленості щодо безпеки з країнами групи семи індустріалізованих держав Заходу зможуть захистити Україну, розірвати цикл російського насильства і допомогти покласти край війні з Росією.
Він також додав, що угоди про безпеку не є заміною членству в НАТО.
"Разом з нашими партнерами з G7 ми домовилися забезпечити довгострокову двосторонню безпеку, якої Україна потребує. Ці зобов’язання знаменують нову вершину міжнародної підтримки України, і я хочу чітко зазначити, що вони не є заміною членству в НАТО. Комюніке саміту повторює тривалу позицію Великої Британії про те, що майбутнє України в НАТО, і цього тижня ми зробили великий крок до приєднання України до альянсу", – сказав Сунак.
Він відзначив, що усунувши потребу в Плані дій щодо членства, НАТО скоротило шлях України до членства в альянсі. Також він наголосив, що вперше на засіданні Ради НАТО-Україна, за столом "як рівний" сидів президент України Володимир Зеленський.
Сунак відкинув ідею, що пакет безпеки НАТО посилить напруженість у відносинах з Росією. "Єдина особа, відповідальна за цей конфлікт, це президент Путін", – сказав Сунак журналістам.
За його словами, Україна приєднається до НАТО, "коли дозволять умови", але ухилився від питання, чи може це відбутися протягом року після припинення вогню.
Україна наполягає на тому, що лише вступ до НАТО дасть гарантію того, що Росія не нападе на неї у майбутньому. Київ обережно ставиться до «гарантій безпеки» з огляду на те, що так званий Будапештський меморандум, згідно з яким міжнародні сили зобов’язалися підтримувати безпеку країни в обмін на відмову України від ядерної зброї радянських часів, не допоміг запобігти російському вторгненню.
Прем’єр-міністр Британії не коментував коментарів свого міністра оборони Бена Воллеса, який сказав, що НАТО не є компанією з доставки товарів і Україна повинна "виявляти більше вдячності" своїм союзникам. Сунак неодноразово повторив, що Володимир Зеленський багато разів "висловлював вдячність".
- Голос Америки
Салліван: НАТО надсилає потужний стримуючий сигнал Росії. Відео
“Якщо ви подивитесь на деталі документу, опублікованого вчора союзниками, цей документ зазначає, що НАТО більш організований, координований, оснащений і укомплектований, щоб надіслати потужний стримуючий сигнал Росії”, – заявив в коментарі Голосу Америки радник США з нацбезпеки Джейк Салліван.
- Голос Америки
Нова допомога від партнерів – результати зустрічей української делегації з лідерами країн НАТО у Вільнюсі
Перебуваючи в Вільнюсі, президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами кількох країн-членів НАТО.
Про зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський написав: “Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю”.
“Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування”, – запевнив Зеленський за результатами зустрічі.
Напередодні Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.
Макрон заявив, що цей крок відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті її території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть застосовуватись для ударів по території Росії.
Про зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський повідомив: “Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО – маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України”.
Також Зеленський висловив вдячність Трюдо і Канаді за бронетехніку. “Є потужні домовленості”, – запевнив Зеленський у Twitter.
Відбулася зустріч і Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Було досягнуто домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них. Як повідомляв Голос Америки, для захисту самого саміту НАТО у Вільнюсі Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot.
Напередодні Німеччина оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пакет включає дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2, повідомили в міністерстві оборони ФРН.
Пакет допомоги включає додатково 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч 155-мм боєприпасів. Ця військова підтримка відповідає "пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія... за допомогою цього ми робимо важливий внесок у зміцнення стійкості України", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.
“Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру”, – написав Зеленський.
Оборонні потреби України Зеленський обговорив і з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Йшлося про подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та сучасній західній авіації на майбутнє.
Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере оголосив, що його країна надасть Україні військову допомогу обсягом 960 млн дол цього року. "Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та устаткуванні", - додав Стере під час саміту у Вільнюсі.
Невдовзі після зустрічей та розмови лідерів G7 випустила тристорінковий документ із детальним описом угоди про спільну декларацію.
Країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України. Про це заявив президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
За його словами, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.
"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.
Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".
Як повідомляв Голос Америки, Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".
"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО".
"Група семи" схвалила Декларацію про безпекову підтримку України. Що вона включає
Країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України. Про це заявив президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
За його словами, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.
"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.
Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".
Декларація G7
У тексті Декларації лідери "Групи семи" підтверджують, що "безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону".
"Ми вважаємо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, і несумісним з інтересами нашої безпеки. Ми будемо підтримувати Україну, поки вона захищатиметься від російської агресії стільки, скільки буде необхідно", - мовиться у документі.
У документі країни G7 зобов'язуються узгодити з Україною двосторонні домовленості із таких напрямків:
a) Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Це включає надання Україні військового обладнання, обмін розвідданими, навчання та тренування, ініціативу з кіберзахисту, протистояння гібридним загрозам.
б) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України. Серед іншого, тут йдеться про реконструкцію та відновлення України, посилення енергетичної безпеки.
с) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення негайних потреб України, щоб підтримати її на шляху євроатлантичної спільноти.
Група семи також зобов'язується "покласти економічні та інші витрати на Росію", що скоєні під час війни.
"Ми залишаємося відданими підтримці України, притягнувши Росію до відповідальності", - заявили лідери G7 у Декларації з підтримки України. - "Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства".
"Суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів", - йдеться в документі.
Зобов'язання України
Президент України Володимир Зеленський подякував країнам “Групи семи” за “дуже практична та безпрецедентну” підтримку. Він назвав документ “важливим пакетом” “гарантій безпеки для України на шляху до НАТО”.
“З країнами Групи Семи ми координуємо механізм безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості із нашими ключовими партнерами, двосторонні і багатосторонні угоди. Українська делегація повертається додому із суттєвою безпековою перемогою для України, нашої країни, для наших людей, дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони. І я вдячний усім, хто зробив це можливим”, - заявив президент Зеленський.
У Декларації прописані зобов'язання, які бере на себе Україна перед лідерами "Групи семи". Зокрема, Київ обіцяє "прозорість і підзвітність" перед партнерами. А також:
a) Продовження правоохоронної та судової реформ, боротьби з корупцією, реформ корпоративного управління, економіки, безпекового сектору, держуправління
б) Просування оборонних реформ та модернізації. Цей пункт передбачає "зміцнення демократичного цивільного контролю над армією та підвищення ефективності та прозорості оборонних установ і промисловості України".
Документ діятиме, допоки Україна не приєднається до євроатлантичної спільноти. Інші країни, крім "Групи семи" можуть приєднатися до цієї ініціативи, сказано в Декларації.
Форум