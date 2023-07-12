Байден відреагував на "розчарування" Зеленського та українців

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та відреагував на критичні заяви президента Зеленського та українців, що лунали останнім часом.

“Я знаю, що часто ви відчуваєте розчарування через те, що поставки не надходять до вас достатньо швидко, що саме до вас доходить і як, але я обіцяю вам, США роблять все можливе, щоб отримати для вас те, що ви потребуєте, так швидко, наскільки ми можемо це зробити”, - заявив Байден на зустрічі із Зеленським в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Байден зазначив, що одного дня країни НАТО разом святкуватимуть офіційне членство України в альянсі.

“Ми робитимемо все, щоб ви отримали те, що вам потрібно. І з нетерпінням чекаю, коли ми на зустрічі будемо святкувати ваше офіційне членство в НАТО", - сказав президент США. Він також висловив захоплення українцями, які, попри постійні обстріли та значні збитки продовжують демонструвати єдність, солідарність та готовність допомогти один одному.

"Ваш народ, ви заклали приклад для всього світу, я справді так думаю", - сказав Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США та американському народу за те, що стояли з Україною "пліч-о-пліч". Також віддав належне Адміністрації президента Байдена за рішення відправити Україні касетні боєприпаси, попри опір та критику цього рішення.

“Я знаю, що це виклик у США, у Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки”, - сказав президент Зеленський.

“Це дуже легко - критикувати, наприклад, касетні боєприпаси, ви ухвалили складне політичне рішення. Але ви повинні знати, що Росія застосовує цю зброю від самого початку, - наголосив Зеленський. - З усіх частин світу, відколи Росія почала це використовувати, я не чув такої ж критики”, - додав президент України, мовляв, світ не критикує Росію за використання касетних бомб, порівняно з критикою на адресу США.

Український глава держави додав, що постійно нагадує українському народу, що їх підтримують США. “Я маю на увазі вас і американців, всю Америку, американців і Конгрес”, - сказав Зеленський.