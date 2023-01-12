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Російські сили вчиняли явні воєнні злочини на окупованих територіях України - звіт Human Rights Watch
Російська війна в Україні мала катастрофічний вплив на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, що затьмарило всі інші проблеми з правами людини в державі. Про це йдеться у щорічному звіту про стан прав людини міжнародної неурядової організації Human Rights Watch.
"Російські війська вчинили низку порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи невибіркові та непропорційні бомбардування та обстріли цивільних територій, які вразили будинки, медичні та освітні заклади, - йдеться у звіті. - На окупованих ними територіях російські або пов’язані з Росією сили вчиняли явні воєнні злочини, включаючи тортури, страти без судочинства, сексуальне насильство та насильницькі зникнення".
Звіт також вказує на незаконну російську анексію частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області, жителів яких під погрозою зброї змушували голосувати на невизнаних світом "референдумах".
Станом на початок січня 2023 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила щонайменше 6919 загиблих серед цивільного населення та понад 11 000 поранених з початку повномасштабного конфлікту, однак там вважають, що фактичні цифри набагато вищі. Понад 14 мільйонів українців стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.
У звіті також зауважено, що з'являється інформація про ймовірні порушення українськими силами законів війни через жорстоке поводження з військовополоненими та страт без суду й слідства, що може становити воєнний злочин.
Автори звіту наводять низку випадків підтвердженого використання касетних боєприпасів з боку Росії, а також деякі випадки з боку українських сил. Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року, яку ратифікували 110 держав, але ані Україна, ані Росія не є учасниками конвенції.
У Human Rights Watch також вказано на задокументовані випадки використання Росією протипіхотних мін, зокрема, на деокупованих територіях, звідки відходили російські війська. Україна є частиною Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, Росія - ні.
Значну увагу у звіті присвячено задокументованим очевидним та ймовірним випадкам порушень прав людини і злочинам проти людяності з боку Росії на окупованих територіях України, "включаючи жорстоке поводження, тортури, свавільні затримання та насильницькі зникнення цивільних осіб і військовослужбовців українських збройних сил".
"Деякі затримані були страчені без належного судження, на їхніх тілах були виявлені сліди тортур, - пишуть автори документа. - Російські війська катували та незаконно затримували багатьох цивільних осіб і тримали їх днями й тижнями в нелюдських і таких, що принижують гідність, умовах у тимчасових приміщеннях, таких як котловани, підвали, котельні та фабрики".
Серед інших зафіксованих випадків злочинів проти цивільного населення - сексуальне насильство, вимушене переміщення осіб, фільтраційні табори, а також зловживання щодо військовополонених.
HRW зазначає, що низка міжнародних організацій включені у процес документування випадків воєнних злочинів в Україні. "Щоб підтримати українські органи влади у кримінальних розслідуваннях, багато урядів, у тому числі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Європейського Союзу, запропонували Україні доказову, технічну та оперативну допомогу для зміцнення її судової спроможності. Тим часом національні та міжнародні групи громадянського суспільства енергійно працюють над документуванням порушень у міру їх виникнення".
"Ми побачили негайну реакцію міжнародної спільноти на мобілізацію навколо ключових засобів підтримки прав людини, включаючи створення механізмів міжнародного правосуддя [і] збір доказів воєнних злочинів", - про це Голосу Америки сказала Тирана Хассан, виконувачка обов’язків виконавчого директора Human Rights Watch.
Водночас "під час написання [звіту] залишається незрозумілим, як координуватимуться ці механізми підзвітності, хоча вживалися численні зусилля для забезпечення синергії між різними ініціативами", - вказують автори звіту.
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Що варто знати про російське маніпулювання військовою статистикою. Інтерв'ю
Вже скоро рік, як Росія розпочала масштабну війну проти України і Москву дедалі більше підозрюють у маніпулюванні офіційною кількістю загиблих, применшенні власних втрат та перебільшенні втрат України.
Міністр оборони Росії заявив у вересні минулого року, що під час війни загинуло 5 937 російських військових. У листопаді офіційні особи США оцінили, що втрати Москви «значно перевищують 100 000 російських солдатів – вбитих та поранених». Тоді ж вони підрахували, що в українських Збройних Силах «ймовірно» постраждали така ж кількість військових, до того ж було вбито близько 40 000 українських мирних жителів.
Особливо високі цифри у російській статистиці: постраждалі серед міжнародних добровольців, які воюють за Україну.
Україна каже, що понад 20 тисяч іноземних волонтерів із 52 країн відгукнулися на заклик президента України Володимира Зеленського допомогти у боротьбі з російськими військами. Більшість іноземців, які воюють в Україні, роблять це з ідеологічних міркувань, хоча Росія регулярно називає їх «найманцями» — позначення, яке виключає їх із захисту, гарантованого Женевськими конвенціями 1949 року.
Чак Пфаррер — письменник і колишній морський котик ВМС США, який уважно стежить за ситуацією в Україні та підтримує контакти з американськими й іншими іноземними волонтерами на місцях. Він також висвітлював конфлікт для Kyiv Post.
Книга Пфаррера SEAL Target Geronimo: The Inside Story of the Mission to Kill Osama Bin Laden (бестселлер New York Times) піддавала сумніву частину опису Білим домом місії вбивства Осами Бін Ладена і була названа “фабрикацією” речником Командування спеціальних операцій США. Пфаррер захищав свої репортажі та заявив, що уряд приховував невтішні подробиці.
В інтерв'ю 3 січня Пфаррер сказав Голосу Америки, що маніпуляція статистикою з боку Росії є частиною дезінформаційного наративу Кремля для виправдання військової агресії в Україні.
“Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”, - сказав Пфаррер. “Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію”.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Голос Америки: З початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року Міноборони Росії заявляло про щоденні значні втрати українських військ. Чи вважаєте ви, що ці цифри заслуговують на довіру та їх можна підтвердити, чи більш ймовірно, що вони є фальшивими та перебільшеними?Пфаррер: Російські цифри викликають підозру з кількох причин. Наступальні операції Росії за останні кілька місяців досягли лише обмеженого успіху, при чому успіхи часто вимірюються в метрах, а не в кілометрах, особливо в районах, що викликають гострі суперечки, наприклад у Бахмуті. [По-перше], «офіційні» російські звіти про українські [та/або] міжнародні втрати є підозрілими, оскільки у результаті точного підрахунку можна було б припустити, що Росія захопила значні території. По-друге, [Росія стверджує, що] українські військові покинули своїх загиблих на полі бою. По-третє, що при знайдених тілах були паспорти чи інші документи, які вказували на те, що вони були іноземними добровольцями.
Але здобутки Росії були невеликими, а Україна скрупульозно підходила до повернення своїх убитих і поранених. Таким чином, російські заяви є сильно перебільшеними.
Голос Америки: Чому, на вашу думку, Росія перебільшує українські втрати і чи можна оцінити, наскільки істотними є ці маніпулювання?
Пфаррер: Тиск на російське військове командування з метою перебільшення українських втрат є інтенсивним. Незважаючи на величезну кількість загиблих росіян і втрату тисяч танків, бронетехніки, артилерійських систем і сотень літаків, Росія не ближче до підкорення України, аніж на початку своєї «спеціальної військової операції» в лютому минулого року.
Україна звітує про понад 108 190 вбитих російських військових. Приблизна оцінка кількості поранених російських солдатів у цей період становить 324 тисячі. З огляду на те, що втрати росіян наближаються до півмільйона, Росія повинна повідомити про значні втрати України, але кількість загиблих і поранених українців становить лише незначну частку російських втрат.
Чотириста п’ятдесят тисяч російських втрат може здатися завеликою цифрою, але ця оцінка підтверджується потребою Росії поспішно мобілізувати понад 300 000 осіб протягом останньої половини 2022 року. Друга мобілізація запланована на наступні два тижні. Вона також покличе на військову службу понад 300 тисяч росіян. Такі мобілізації викликані великими втратами Росії і тактичними невдачами на полі бою.
Голос Америки: Україна не повідомляє про щоденні втрати, але іноді підтверджує загальну кількість постраждалих. Наскільки точні їх цифри?
Пфаррер: Справді, Україна, як правило, не підтверджує щоденні втрати. Але, за оцінками Об’єднаного комітету начальників штабів США, на початку війни кількість українських втрат становила приблизно 100 осіб щодня. Використовуючи стандартне співвідношення «один загиблий [із] трьох поранених», можна припустити що, можливо, щодня гине 30 українських військових і приблизно шістдесят зазнають поранень. Ці цифри, звісно, можуть варіювати в широких межах. Через триста чотирнадцять днів можна прогнозувати понад 10 000 загиблих українців і [щонайменше] 19 000 поранених. Це дуже приблизні оцінки, але однозначно вдале оцінювання.
Щодо української статистики втрат російського особового складу: військові джерела в НАТО та Україні сказали мені, що фактична кількість втрат росіян перевищує цифри, наведені в українських брифінгах.
Відверто кажучи, російська розвідка була недостатньо доброю, щоб ідентифікувати українські військові цілі, такі як казарми чи місця збору військ. З іншого боку, українська розвідка на полі бою була чудовою — людська розвідка, дані радіозв’язку, радіоелектронна розвідка та знімки з повітря дозволяють Україні щодня переслідувати цінні російські цілі, такі як склади боєприпасів, елементи штабу та концентрацію російських військ. HIMARS дозволяє українцям завдавати глибоких ударів за лінією зіткнення. Партизани та глибоко дислоковані українські спецпідрозділи надають точну інформацію у режимі реального часу про місце перебування цілей для батарей HIMARS та високоточних боєприпасів.
Голос Америки: Оскільки ви уважно стежите за подіями, що відбуваються в Україні під час оборони від російської агресії, як ви оцінюєте втрати серед іноземців, які приєдналися до українських сил?
Пфаррер: Соцмережі, особливо Twitter, швидко повідомляють про смерть чи поранення міжнародних волонтерів, набагато частіше, ніж про загибель українських солдатів. Більшість джерел сходяться на думці, що близько 20 000 іноземних добровольців із 52 країн зараз перебувають на службі в Україні. Кілька сотень додаткових військовослужбовців, ймовірно, інтегровані до регулярних українських підрозділів і не служать членами Міжнародного легіону.
На службі в українських військових перебуває приблизно 270 тисяч чоловіків і жінок, ще близько 100 тисяч – у резервних частинах. За таким співвідношенням міжнародні добровольці складають лише близько 6% [українських] сил, і значний відсоток міжнародних добровольців служить не в підрозділах на передовій, а на інших посадах. У соціальних мережах щотижня повідомляють про п’ять-десять втрат міжнародних волонтерів — і, знову ж таки, серед зареєстрованих втрат утричі більше поранених, ніж убитих.
Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”. Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію.
Російські заяви про сотні іноземних добровольців, які гинуть щодня, абсурдно завищені.
Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”. Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію.
У березні Росія заявила про знищення 180 «іноземних найманців» під час одного бою в Яворові. У червні Росія говорила про 162 вбитих станом на цю дату громадян Канади. Раніше під час битви під Маріуполем Росія стверджувала, що взяла в полон або вбила генерал-майора Корпусу морської піхоти США. Жодне з цих тверджень не було правдою.
Влада Риги подарувала Києву 10 автобусів, а мешканці Латвії наповнили їх подарунками для українців. Відео
Влада Риги подарувала Києву 10 автобусів, а мешканці Латвії наповнили їх подарунками для українців. На місці відправки автобусів побували кореспонденти російської служби Голосу Америки.
Україна – не Russia Light: у США «деколонізують» вивчення регіону. Відео
Україна – не Russia Light. Як у США викладають історію України та Росії та як «деколонізують» вивчення регіону – пояснює професорка політології Університету Тафтса в Массачусетсі та віце-президентка Американської асоціації українських досліджень Оксана Шевель.
Яка зброя потрібна Україні, щоб звільнити Крим - аналізують експерти
Щоб деокупувати Крим, міжнародні партнери мають почати надсилати в Україну наступальні види озброєнь, зокрема, танки, авіацію та далекобійні ракети. На цьому наголосили експерти під час дискусії “Справа України з деокупації Криму”, що пройшла у середу в аналітичному центрі “Атлантична Рада” у Вашингтоні. А українському уряду рекомендують заздалегідь підготувати план із розумної деокупації. Як вважають оглядачі, процес повернення півострова під контроль України може бути болючим.
Як звільнити Крим
“Питання Криму - центральне в цій війні” - вважає американський генерал у відставці Веслі Кларк, колишній Верховний командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. На його думку, звільнити Крим можливо, але для цього ЗСУ потребують наступальної зброї, зокрема танків та літаків-винищувачів.
“Чи Україна може відновити контроль над Кримом? Відповідь: абсолютно так. Чи вона має все, щоб це зробити? Ні, не має”, - ділиться міркуваннями генерал Кларк.
“Україна потребує наступальних потужностей, і це починається із перемоги в контрнаступальній битві, більше артилерії, більше озброєння, яке стріляє на довшу дистанцію, кращий командний контроль та підтримки розвідки. Україна також потребує дронів, що діють на довгі відстані, як то Switchblade 600. І якщо буде перемога в контрнаступі, можна просуватися вперед. А для просування нeобхідна не лише сильна і відважна піхота, яку Україна сформувала, але і бронетехніка, самохідна артилерія, ударні гелікоптери та авіація.
То ж прийшов час, щоб Україна отримала доступ до західної авіації. Ми повинні надати їм F16, ATACMS, 600-ті дрони, час для України отримати танки М1 (“Абрамс”), "Леопарди", "Челенджери", і це все має супроводжуватися суттєвою системою обслуговування”, - зазначив Кларк.
Лідерство країн полягає в тому, хто зможе проявити політичну волю і зробити перший крок, як то надіслати Україні танки, - аналізує Дебра Кейган, експертка “Трансатлантичної мережі лідерства”. Лідерство серед країн Заходу вона очікує від Сполучених Штатів.
“20-го січня буде засідання “Рамштайн”, там буде багато міністрів оборони. Це було б дуже корисно, важливо і розважливо, якби міністр оборони США Остін чітко сказав, що ми хочемо, щоб країни надіслали бойові танки в Україну, ми хочемо, щоб країни прийняли той факт, що Україна потребує літаків для цієї війни, ми маємо припинити ігри на тему “відмовитись від Криму в обмін на мир”, - каже експертка.
“Треба, щоб США проявили значно сильнішу руку - в рукавицях чи без - щодо своїх союзників, щоб вони зрушили з місця і переходили до наступної фази”, - каже експертка.
Вона також звертає увагу, що всередині НАТО вже менші країни відкрито тиснуть на Німеччину та Францію, щоб ті посилили допомогу Україні.
“Що ми зараз бачимо, це певне розділення країн всередині НАТО, у доброму сенсі, коли деякі країни починають виступати і казати Німеччині: у вас є ця промислова база, у вас є ця зброя, у вас є можливості сказати “так” і рухатися вперед. Вони не бояться публічно тиснути на Німеччину. І це фундаментальна зміна, порівняно з тим, що було раніше. Вони це також роблять щодо Франції, що, на мою думку, призвело до того, що Франція вже змінила позицію”, - аналізує Кейган.
Якщо Крим лишиться за Росією, це підштовхне Путіна до подальшої агресії, переконана експертка. “Не можна винагороджувати зло за погану поведінку”, - продовжує Дебра Кейган.
Крим в обмін на мир?
Україна вже продемонструвала Заходу, що Кримом торгувати з Росією не буде, - наголосив колишній міністр оборони України, а нині експерт “Атлантичної Ради” Андрій Загороднюк. То ж страх спровокувати Путіна зараз є недоречним. Загороднюк вважає, що Захід має чітко заявити, яким має бути формат української перемоги, і ця перемога має включати деокупацію Криму.
“Деякі оглядачі вважають, що Крим не повинен бути частиною цієї кампанії, дехто пропонує обміняти Крим на мир. Це говорять люди, які не розуміють сенсу цієї війни. Ми (Україна - ред.) вважаємо, що Крим важливий, через Крим Путін показує свою силу іншим регіонам. І фактор Чорного моря - це велике геополітичне питання”, - розповідає колишній міністр оборони України.
“Ми повинні бути дуже чіткими в питанні формату цієї перемоги. Не можна дозволити Росії тримати Крим як постійну загрозу у чорноморському регіоні, - продовжує він. - Якщо Росія має відповідати за свої дії, вона повинна бути відповідальна за все, а не лише частково. Щоб не було - "Ми звільнимо Україну, але не всю" - це помилкова стратегія”.
Деокупація можлива лише військовим чином
Загороднюк переконаний, що Путін не піде на жодні реальні переговори з Україною. Єдина причина, чому "господар Кремля" йде на переговори - для затягування часу, - вважає колишній міністр оборони України.
Андрій Загороднюк, як і його колеги, переконаний, що для деокупації Криму Україні потрібно більше наступальної зброї.
“Ми віримо, що військове рішення можливе. Ми вважаємо, що російські війська будуть виснажені на той час, коли ми будемо йти на Крим, їхні сили можливо обмежити, і можливо нейтралізувати вплив Чорноморського флоту, - розповідає колишній міністр оборони України. - Звісно, нам потрібна наступальна зброя, нам потрібна підтримка міжнародної спільноти”.
Лише військове рішення як єдине правильне для деокупації Криму підтримує і Леонід Гозман, президент російського руху “Союз правих сил”.
“Путіна можна зупинити лише перемігши його. Це єдиний спосіб. Бо якщо українці звільнять всі території, включно з Кримом, і після цього буде якийсь мирний договір між Путіним з одного боку, а Україна та решта світу - з іншого боку, це не буде мир, це буде просто припинення вогню. Він знайде нові ресурси, реорганізує армію, і знову атакує. Єдиний стабільний мир - це руйнування цього війська, цього злочинного режиму, як це було зроблено у 1945 році з іншим злочинцем", - наголосив Гозман.
Делікатна реінтеграція
Після перемоги процес деокупації Криму для України може бути нелегким, попереджає генерал Веслі Кларк. Він рекомендує українському уряду вже працювати над програмою, як покроково повернути Крим під український контроль.
“Український уряд, на мою думку, має скласти план деокупації Криму. Крим був етнічно вичищений, населення, яке там жило у 2013 році, сьогодні вже там не живе. Кримські татари були ізольовані і змушені були виїхати, туди прибуло багато росіян. Це типова поведінка РФ, так працює Росія. Має бути план з реінтеграції Криму до України. І я переконаний, що багато тих росіян, які прибули туди, вони б хотіли стати частиною України, замість перебування в ізольованій диктаторській Росії”, - аналізує Кларк
З ним погоджується і Загороднюк.
“Ми маємо бути дуже обережними і дуже делікатними навколо деяких питань, а також маємо бути дуже рішучими щодо інших питань. Очевидно, це буде важко, але з добрим планом і підтримкою, це можливо”, - каже він.
Експерти не взялися ставити прогнози, коли саме українські збройні сили будуть готові рухатися в напрямку Криму. У грудні, як повідомляв "Голос Америки", американський генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес заявляв, що Крим можуть звільнити до кінця літа.
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