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Примусове завезення людей у Росії є державною політикою – звіт Державного департаменту про торгівлю людьми
У Росії існує державна політика із завезення громадян України та північнокорейських робітників, мовиться у звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023. У доповіді також говориться про «примусове переміщення тисяч українських дітей до Росії», яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включно з президентом Володимиром Путіним.
Якщо інші країни, не можуть захищати жертв перемитництва людьми переважно через проблеми функціонування уряду, то в Росії йдеться саме про державну політику щодо громадян України, вивезених з території держави, з якою Росія веде загарбницьку війну, і громадян Північної Кореї, які не мають громадянських прав ані у своїй країні, ані в Росії. При цьому ситуація погіршилася у порівнянні з минулим роком, мовиться у звіті.
«У рамках загарбницької війни проти України російський уряд запровадив розгалужену фільтраційну операцію та систему затримання, яка включала використання примусової праці. Уряд зберігав умови примусової праці північнокорейських робітників Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР)», – мовиться у звіті, який Державний департамент США зобов’язаний готувати щорічно, і в якому йдеться про те, що різні країни у світі роблять для захисту жертв перемитництва людьми.
Також у звіті зафіксовані повідомлення про те, що «російські посадовці примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні Росії проти України».
У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росія залишилася в списку «державних спонсорів» торгівлі людьми.
Звіт також критикує інші країни за поводження з українськими біженцями. Зокрема, уряд Ізраїлю критикують за те, що близько 14 000 українських біженців, які прибули до країни до березня 2023 року, опинилися вразливим до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та примусової праці через неврегульованість свого правового статусу в країні.
Сама Україна також не уникла критики з боку Державного департаменту, який вважає, що «уряд України не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для цього». Звіт зазначає, що «уряд продемонстрував загалом збільшення зусиль порівняно з попереднім звітним періодом».
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Росія застосовує проти українців тортури для отримання розвідданих чи за підримку України - ООН
Експерти ООН кажуть, що Росія застосовує до українців тортури (ураження електричним струмом, накидки на голову, імітаційні страти) з метою отримання розвідувальних даних, вимушених зізнань або у відповідь на ймовірну підтримку України.
Група експертів ООН надіслала відповідний лист із занепокоєнням до Москви, - інформує агенція Reuters.
Експерти зокрема висловили стурбованість щодо застосування цих та інших тортур російськими військовими до українських цивільних осіб і військовополонених. У листі йдеться і про те, як жорстокі катування призвели до пошкоджень внутрішніх органів, тріщин і переломів кісток, інсультів і психологічних травм.
Крім того, експерти ООН кажуть, що методи російських військових можуть бути “схваленими державою”.
За словами спеціального доповідача ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс, яка надіслала листа, послідовність і методи ймовірних тортур свідчать про рівень координації, планування та організації, а також про прямий дозвіл, цілеспрямовану політику або офіційну толерантність з боку вищої влади”, - цитує фахівчиню інформагентство.
Окрім інформації про тортури, очевидці вже неодноразово свідчили про організовані Росією катівні. Так, британське видання Guardian з посиланням на юристів повідомляло, що херсонські катівні були сплановані та організовані представниками російською влади.
А зібрані докази свідчать, що відповідні центри тортур (виявлено щонайменше 20), створені під час окупації міста, були частиною “продуманого плану терору місцевих жителів” та безпосередньо фінансувалися російською державою, пише видання.
“Камери масових тортур, які оплачує російська держава, є не випадковими, а скоріше частиною ретельно продуманого та фінансованого плану з чіткою метою знищення української національної та культурної ідентичності”, — сказав тоді британський адвокат Вейн Джордаш, який очолював команду адвокатів і слідчих.
За їх даними, центри керувалися російською службою безпеки, а також російською пенітенціарною службою та місцевими колабораціоністами, і були призначені для “підпорядкування, перевиховання або вбивства українських громадських лідерів і дисидентів”.
Guardian неодноразово повідомляла і про випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Сходу України. Так, у серпні минулого року кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, писав про відео та фотографії, на яких було видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в східноукраїнському місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні.
Доповідь Управління верховного комісара з прав людини ООН торік також містила факти, які свідчать, що російські війська вчиняли масові знущання над полоненими в Україні. Видання CNBC цитує, як українські ув’язнені описували так звані “процедури прийому”, що передбачали тривале побиття, удушення, напади собак, імітацію страт, сексуальне насильство та інші жорстокі тортури.
Катівні в Україні масово виявляли на Київщині, Харківщині, Херсонщині, у Чернігівській області - повідомив в інтерв'ю Голосу Америки перший заступник генпрокурора України Олексій Хоменко.
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