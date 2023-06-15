У Росії існує державна політика із завезення громадян України та північнокорейських робітників, мовиться у звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023. У доповіді також говориться про «примусове переміщення тисяч українських дітей до Росії», яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включно з президентом Володимиром Путіним.

Якщо інші країни, не можуть захищати жертв перемитництва людьми переважно через проблеми функціонування уряду, то в Росії йдеться саме про державну політику щодо громадян України, вивезених з території держави, з якою Росія веде загарбницьку війну, і громадян Північної Кореї, які не мають громадянських прав ані у своїй країні, ані в Росії. При цьому ситуація погіршилася у порівнянні з минулим роком, мовиться у звіті.

«У рамках загарбницької війни проти України російський уряд запровадив розгалужену фільтраційну операцію та систему затримання, яка включала використання примусової праці. Уряд зберігав умови примусової праці північнокорейських робітників Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР)», – мовиться у звіті, який Державний департамент США зобов’язаний готувати щорічно, і в якому йдеться про те, що різні країни у світі роблять для захисту жертв перемитництва людьми.

Також у звіті зафіксовані повідомлення про те, що «російські посадовці примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні Росії проти України».

У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росія залишилася в списку «державних спонсорів» торгівлі людьми.

Звіт також критикує інші країни за поводження з українськими біженцями. Зокрема, уряд Ізраїлю критикують за те, що близько 14 000 українських біженців, які прибули до країни до березня 2023 року, опинилися вразливим до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та примусової праці через неврегульованість свого правового статусу в країні.

Сама Україна також не уникла критики з боку Державного департаменту, який вважає, що «уряд України не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для цього». Звіт зазначає, що «уряд продемонстрував загалом збільшення зусиль порівняно з попереднім звітним періодом».