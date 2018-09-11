Росія - основний підозрюваний у "звукових нападах" на дипломатів США

Розвідувальні служби США, які розслідують "звукові напади", що спричинили пошкодження мозку у ряду посадовців посольства США на Кубі, вважають Росію основним підозрюваним в здійсненні звукових нападів. Цю інформацію три американські посадовці і двоє осіб ознайомлених з слідством повідомили NBC News.

Підозра про те, що Росія стоїть за нападами, отримала підтвердження з перехоплених комунікацій, які має слідство.

Доказова база не є цілком достатньою для винесення офіційних звинувачень проти Москви, вважають у виданні.

Хоча США переконані, що складні мікрохвилі та інші види електромагнітної зброї було, ймовірно, використано для атаки на американських урядовців, вони також досліджують можливість того, що одна, або більше технологій використовувались, можливо, в поєднанні з мікрохвилями, поінформовані посадовці повідомили NBC.

В 2014 році 24 американські дипломати та члени їх сімей захворіли після того, як, за заявами посадовців США, постраждали від "звукових атак". Жертви скаржились на втрату слуху, сильний головний біль, втрату рівноваги, набряки мозку і порушення когнітивних функцій.

У свідченнях перед Конгресом цього місяця, посадовці Державного департаменту одностайно заявили, що інциденти стали результатом "атаки".

"Державний департамент дійшов висновку, що це атаки", - заявив посол Пітер Буд, який керує робочою групою з цього питання у свідченнях в Комітеті закордонних справ Палати представників США.

Дивіться також: ​Чи може Швеція почати вихід з Європейського Союзу?