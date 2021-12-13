Посольство США: Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні

Американське дипломатичне відомство назвало небезпечними та безвідповідальними неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі. "Брехня Росії" - це спроба перекласти провину, йдеться у дописі Посольства США в Києві у Twitter. Світ знає, про репресії, які влада Росії проводить на окупованому Донбасі, заявили дипломати.

"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти.

Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - йдеться в дописі.

Російський президент Володимир Путін заявив минулого тижня, що те, що відбувається на Донбасі "нагадує геноцид". Про це він сказав під час засідання Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини в Росії.

Міжнародна спільнота, включаючи ЄС, G7, НАТО висловили своє занепокоєння загрозою нової агресії Росії проти України. Під час засідання "Групи семи" в Ліверпулі цими вихідними, країни засвідчили підтримку Україні перед лицем російської агресії.

«На зустрічах міністрів у Ліверпулі члени «Групи семи» підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Ми стоїмо об’єднаними перед лицем військового нарощування з боку Росії та агресивної риторики в бік України», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Росія заперечує свою роль у ескалації напруги в регіоні.

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