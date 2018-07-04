Британська поліція розглядає шість звинувачень проти Кевіна Спейсі

Поліція Великої Британії розслідує шість звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих проти актора Кевіна Спейсі. Раніше було відомо тільки про три справи.

Британська поліція не розкриває інформацію про підозрюваних поки справа розглядається. Втім, відповідаючи на запитання про Спейсі, детективи заявили, що отримали п’ять заяв про сексуальне домагання та одну – про напад на чоловіка.

П’ятеро з імовірних правопорушень відбулись у Лондоні з 1996 по 2008 роки. Шостий – в місті Глостер, що на заході Британії, в 2013 році.

Дворазового переможця кінопремії "Оскар" Спейсі звинувачували у сексуальних домаганнях та невідповідній поведінці щодо численних чоловіків після зізнання американського актора Ентоні Реппа. Останній розповів, що Спейсі підвівся на нього над ліжком, коли Реппу було 14, а Спейсі 26 років.

За словами Реппа, Лондонський театр Old Vic, де Спейсі був художнім керівником протягом 11 років до 2015, розпочав розслідування проти свого колишнього керівника. У листопаді театр заявив, що отримав 20 заяв про неприйнятну поведінку Спейсі та закликав 14 осіб звернутись до поліції.

Кевіна Спейсі звільнили з політичної драми «Картковий будинок», а також сцени із актором стерли зі стрічки Рідлі Скотта «Всі гроші світу». Втім, знята Кевіном Спейсі стрічка «Клуб молодих мільярдерів» все ж таки вийде на великі екрани влітку 2018 року.

Нагадаємо, що колишнього лікаря американської збірної зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара засудили до 175 років тюремного ув'язнення після того, як він визнав себе винним у сексуальних домаганнях по відношенню до спортсменок, в тому числі неповнолітніх.

Дивіться також: У Нью-Йорку провели конкурс весільних суконь, зроблених із туалетного паперу