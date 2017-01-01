2017-ий рік стане переломним: експерти про очікування від нової американської адміністрації

Останні тижні восьмирічного президентства Барака Обами добігають кінця. Вже 20 січня його місце в Білому домі посяде Дональд Трамп. Якою буде політика нової адміністрації щодо України, і як Київ може зберегти і розвинути партнерські стосунки із Сполученими Штатами?

Експерти очікують, що 2017-ий рік стане переломним в українсько-американських відносинах. Передбачають - з новим президентом гряде дуже багато змін. Але яких саме, ніхто прогнозувати не береться. Досі велика загадка - чи зніме нова адміністрація санкції проти Росії? Чи домовиться з Путіним і здасть Україну?

“Важко передбачити, що зробить Трамп. Він ірраціональна людина. Але якщо Трамп і Путін спробують зорганізувати таку собі Ялту-2, щоб знову поділити світ на сфери впливу, то їм це не вдасться. Україна занадто велика, і вже відчула свою силу, щоб отак запросто пожертвувати нею як розмінною фігурою. 42 мільйона людей, найбільша армія на континенті, високий патріотичний дух, дякуючи путінській агресії. Це вже не 2014 рік, щоб заскочити її зненацька”, – каже головний редактор Українського бізнесового журналу UBJ Джеймс Брук.

Якщо одразу після виборів усі казали про ризики, то зараз усе більше експерти розмірковують про нові можливості.

“Очевидно, що Україна повинна змінювати свою тактику. Якщо Україна завжди апелювала до певних зобов’язань Сполучених Штатів щодо України, того ж Будапештського меморандуму, інших домовленостей, які були досягнуті раніше, то за президента Трампа їй буде дуже важко апелювати саме до певних зобов’язань Сполучених Штатів. Очевидно, що Україні треба готувати пропозиції, якими б вона могла зацікавити нову адміністрацію, а не зобов’язати її. Україна має показати і доказати для нової адміністрації, що вона не постійний головний біль. Що вона може бути можливістю», - говорить директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.

Про нові підходи говорить і науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр Сушко:

“Очевидно, що тут не вдасться їхати накатаною колією. Доведеться пропонувати нові підходи, більш прагматичні. Треба буде пояснювати, зацікавлювати американську сторону не тільки здатністю України протистояти Росії, але й здатністю створити привабливий інвестиційний клімат, стати цікавою для американських інвесторів. Саме це те, що може певним чином підкоригувати точку зору Трампа і його оточення на українське питання”.

Катерина Смаглій, директор Київського офісу Інституту Кеннана, радить Україні будувати відносини зі США за допомогою стратегії своєї привабливості.

“Мені саме тому здається, що Україні в процесі побудови своїх відносин з новою адміністрацією треба відходити від образу жертви, а робити акцент на розвитку економічної та культурної співпраці. Не забуваймо, що сам президент є представником бізнесу, великого бізнесу, що в його оточенні ми бачимо так само представників великого бізнесу. І Україна за останні роки так само досягла кількох проривів, особливо в сфері сільського господарства. Ми займаємо по кількох позиціях перші місця в експорті в Європі. І саме на цьому ми повинні будувати зараз стратегію своєї привабливості. У нас є унікальний шанс – якщо президент Трамп переміг саме на гаслах свіжих ідей, інновацій, неординарних рішень, це саме те, чого чекає і що очікує від нього його власний електорат. І Україні так само треба відходити від якихось традиційних елементів представлення себе в світі і будувати новий імідж молодої, сучасної демократії”.

Поки експерти шукають нових підходів до нової адміністрації, прості українці радять розраховувати не на Трампа, а на власні сили.