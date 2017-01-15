Директор ЦРУ Джон Бреннан радить Дональду Трампу не виправдовувати Росію

Директор ЦРУ Джон Бреннан, який у лічені дні завершує своє перебування на посаді, в інтерв’ю каналу "Fox News” в неділю порадив Дональду Трампу не звільняти Росію від відповідальності за її дії та слідкувати за тим, що він (Трамп) говорить.

Директор ЦРУ заявив, що Трамп повинен бути обережним у своїх імпровізованих зауваженнях після того, як він складе присягу у п’ятницю, натякаючи на схильність новообраного президента робити широкі заяви у своєму Твіттері.

«Спонтанність не захищає інтереси національної безпеки, тому коли він говорить чи реагує, хай буде певний, що розуміє, що наслідки та вплив на Сполучених Штатів (від таких заяв) можуть бути дуже серйозними», - сказав в інтерв’ю Бреннан. «Йдеться не про пана Трампа, йдеться про Сполучені Штати Америки».

Минулого тижня новообраний президент звинуватив американську розвідку у зливі інформації про необґрунтований звіт, в якому міститься компромат, який нібито-то мають росіяни проти Дональда Трампа. У своєму Твіттері він звинуватив розвідку у діях, які нагадують нацистську Німеччину.

«Я вважаю обурливим прирівнювати розвідувальне товариство до нацистської Німеччини. Я дуже ображений цим», - сказав Бреннан.

Бреннан також висловив занепокоєння, як світ сприймає заяви новобраного президента про те, що він не довіряє своїм власним розвідувальним агентствам.