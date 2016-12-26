Китай, Пакистан і Росія обговорять загрозу «Ісламської держави» в Афганістані

Обговорення відбудеться без участі Кабула

Високопоставлені представники зовнішньополітичних відомств Китаю, Пакистану і Росії зустрінуться в Москві у вівторок 27 грудня, щоб обговорити «поступово зростаючу загрозу» кордонів цих країн, пов’язану з присутністю бойовиків «Ісламської держави» в Афганістані.

«Це діючий форум для неофіційного обговорення питань регіональної стабільності та миру, включаючи ситуацію в Афганістані», – так охарактеризував зустріч прес-секретар Міністерства закордонних справ Пакистану Нафіс Закарія в інтерв’ю «Голосу Америки».

Прес-секретар уточнив, що делегацію Ісламабада очолить міністр закордонних справ Пакистану Айзаз Чаудхрі. За словами чиновників, у майбутніх зустрічах може взяти участь Іран.

Китайські, пакистанські і російські офіційні особи також повідомляють, що вони готові йти на спільні дії через спроби «Ісламської держави» закріпитися в Афганістані.

Як повідомляється, уряд національної єдності Афганістану, очолений президентом цієї країни Ашрафом Гані, висловив сумніви з приводу мотивів тристоронньої зустрічі, яка буде проходити без участі Кабула.

Російські офіційні особи заявляють, що «робоча група з питань Афганістану» є однією з декількох ініціатив Москви в регіоні, спрямованих на «ширше партнерство» для стримування впливу ІДІЛ.

Пекін, Ісламабад і Москва повідомляють, що на тристоронніх переговорах обговорюватимуться і можливі шляхи залучення талібів до мирного діалогу з афганським урядом. Уряди всіх трьох країн відкрито підтримують контакти з Талібаном.

Росія і пакистанські офіційні особи твердять, що військові операції міжнародних сил під керівництвом США та їх афганські партнери не послабили Талібану, але створили неконтрольовані райони, де можуть закріпитися такі терористичні організації, як «Ісламська держава».

Представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив минулого тижня Раді Безпеки, що дедалі гірша ситуація щодо безпеки заохочує екстремістів, які втікають із Сирії та Іраку, шукати притулку в Афганістані. Він додав, що кінець кінцем вони становитимуть загрозу Росії через сусідні країни Центральної Азії.

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