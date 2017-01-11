Об’єднані Арабські Емірати повідомили про смерть в Афганістані п’ятьох своїх дипломатів

У вівторок Об’єднані Арабські Емірати підтвердили повідомлення про смерть п’ятьох своїх дипломатів у результаті атаки в афганській провінції Кандагар.

Вибух убив 11 людей і поранив 16 інших, в більшості афганських державних службовців. Губернатор провінції Гомаюн Азізі і посол ОАЕ в Кабулі отримали пораненння.

Міністерство закордолнних справ ОАЕ заявило у вівторок, що посол був у дорозі до Кандагара з гуманітарною місією на допомогу афганським сиротам і щоб повідомити про надання стипендій.

Угруповання Талібан заперечило причетність до нападу і заявило, що воно не заклало бомб та звинуватило у відповідальності за атаку «внутрішнє місцеве суперництво».

Інцидент стався незабаром після двох самогубних бомбових атак у Кабулі, в результаті яких загинуло 37 людей і 98 отримали поранення. В середу Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові дані про кількість жертв. Серед них були державні службовці, працівники органів безпеки, законодавці та цивільні особи. Напад на автоколону здійснено в час, коли вона залишала офіси парламенту.

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