"Шанси на успіх демократії в Україні високі" - Мадлен Олбрайт

"Шанси на успіх демократії в Україні високі" - підкреслила Мадлен Олбрайт, колишня держсекретар США, а тепер голова правління Національного демократичного інституту (NDI) під час сенатських слухань на тему «Важливість допомоги США на підтримку демократії».

Вона відзначила конструктивну позицію Верховної ради України в проходженні реформ, - "NDI та наші європейські партнери у співпраці з усіма вісьмома парламентськими фракціями узгодили шляхи досягнення консенсусу з проходження економічних та політичних реформ. Цей діалог проводився в Бельгії, Франції та Україні, і ми отримали позитивні відгуки"

Ці зміни відбуваються знизу нагору і, за наявності часу та підтримки, можуть глибоко вкорінити демократію

Особливо успішною, з точки зору Олбрайт, є реформа з децентралізації, яка "надасть українцям більше можливостей впливати на рішення, які впливають на їх життя. Ці зміни відбуваються знизу нагору і, за наявності часу та підтримки, можуть глибоко вкорінити демократію»

Громадяни України все активніше беруть участь у державних процесах, і міжнародна допомога спрямована на сприяння саме таким демократичним зусиллям.

Ці зміни відбуваються знизу вгору і, за наявності часу та підтримки, можуть глибоко вкорінити демократію

"Такі зусилля дають результат, тому, що велика кількість громадян без попереднього досвіду громадської активності беруть участь у прийнятті рішень. Тільки програми NDI допомогли 45000 громадян активно долучитись до процесу національних реформ, включаючи процес децентралізації, який надасть українцям більше можливостей впливати на рішення, які впливають на їх життя."

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