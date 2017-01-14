Протестувальники у Вашингтоні обіцяють боротися за громадянські права під час президентства Трампа

Американські правозахисники пообіцяли в суботу, що захищатимуть важко здобуті права голосу і кримінального правосуддя під час президентства Дональда Трампа, розпочавши тиждень протестів, що передуватимуть інавгурації республіканця.

Близько 2000 протестувальників, в основному афро-американців, незважаючи на безперервний дощ, мітингували біля меморіалу Мартіна Лютера Кінга у Вашингтоні, поки спікери закликали їх боротися за права меншин і закон про охорону здоров’я президента Барака Обами, який Трамп обіцяв скасувати.

Вибір Трампа на користь сенатора Джеффа Сешинса (республіканець зі штату Алабама) на посаду міністра юстиції викликалв побоювання серед багатьох лібералів, що новообраний президент може послабити права голосу для меншин і скасувати реформи системи кримінального правосуддя.

Мітинг, який привернув менше учасників, ніж організатори очікували, також включав латиноамериканську групу La Raza, політиків, родичів афро-американців, убитих поліцією, активістів Національної міської ліга, Планованого батьківства і кампанії з прав людини, інформаційно-пропагандистську групу за громадянські права ЛГБТ.

Близько 30 груп, майже всі з них антитрампівські, отримали дозвіл на протести до, під час і після інавгурації. Тисячі демонстрантів обіцяли закрити інавгурацію.

Вашингтонська поліція і Секретна служба США планують мати додатково близько 3000 співробітників і 5000 військовослужбовців Національної гвардії.

Поки що найбільшою подією обіцяє бути марш жінок у Вашингтоні наступного дня після інавгурації, який, як стверджують організатори, може залучити двісті тисяч людей.

Дивіться також: Сенатські слухання: погляди міністрів Трампа відрізняються від основних позицій, виголошених їхнім майбутнім босом