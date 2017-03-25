В Мінську міліція арештувала понад 400 учасників протесту

В суботу, в «День волі», в столиці Білорусі Мінську відбулися протести опозиції. Згідно з повідомленнями правозахисників, понад 400 людей було арештовано.

Активісти протестували проти правління президента Олександра Лукашенка, який керує країною від 1994 року.

Приблизно 700 людей намагалися влаштували похід головною вулицею Мінська, але міліція заблокувала дорогу і почала арештовувати учасників. Почалися арешти.

Тетяна Рев’яко з правозахисної групи «Весна» заявила Інформаційному агентству Associated Press, що арештовано понад 400 осіб, та що багатьох побито та їм потрібна медична допомога.

Міліція відмовилась коментувати повідомлення про арешти і побиття активістів.

Серед арештованих було приблизно 20 журналістів. Про протести повідомлено також з Бреста і Гродна.

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