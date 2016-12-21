Артобстріли України з боку Росії були систематичними - Bellingcat

Російські гармати і ракетні установки масовано здійснювали транскордонні обстріли України упродовж кількох місяців літа 2014 року, йдеться у новому звіті незалежного об’єднання рослідувачів Bellingcat.

Розслідування виявляє величезні масштаби операцій російської армії, яка «намагалася знищити українські підрозділи уздовж російсько-українського кордону».

У звіті сказано, що російська артилерія з липня по вересень 2014-го року обстрілювала українських військових принаймні 149 разів. Щоб зупинити просування українських сил, були випущені тисячі російських снарядів та ракет.

Росія завжди заперечувала причетність до бойових дій на сході України, але офіційний Київ, а також західні країни, включно з представниками США, не раз заявляли, що мають докази російської агресії.

Звіт називає ті події «актом війни Російської Федерації» щодо України і наголошує, що війну на Донбасі не можна називати ні громадянською війною, ні внутрішнім конфліктом.

Рослідування Bellingcat використовує супутникові знімки, доступні в Інтернеті, щоб аналізувати форму кратерів і визначати напрямок та траєкторію артилерійського вогню.

У звіті сказано, що на українській території виявлено тисячі кратерів, а на російській – сліди вогню, звідки вівся обстріл.

На багатьох фотографіях також видно сліди військових автомашин, а подекуди – російські артилерійські позиції з гарматами, розвернутими у бік України.

Дивіться також: Сполучені Штати засудили вбивство в Анкарі російського посла у Туреччині