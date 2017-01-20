Спеціальні потреби

Мови
США

"А тепер працювати!": сайт Білого дому "зачистили" від спадку Обами

Головна сторінка сайту Білого дому 20-го сіня

Головна сторінка сайту Білого дому 20-го сіня

Показати коментарі

Сайт Білого дому проходить через період змін у зв'язку з переходом влади до адміністрації Дональда Трампа.

Давайте повернемо Америці велич, разом. "Рух продовжується - Робота починається!
Гасло на головній сторінці сайту Білого дому

Сайт, який знаходиться за адресою www.whitehouse.gov на сьогодні вже позбавлений інформації про діяльність адміністрації Барака Обами: детальних брифінгів з приводу роботи минулого президента США, заяв минулої адміністрації та ін.

Натомість опубліковано перелік пріоритетних планів адміністрації чинного президента США. Частина з них починаються із словосполучення "Америка понад усе": "План Америка понад усе у сфері енергетики", "План Америка понад усе у сфері закордонної політики", "Повернення робочих місць та зростання", "Повернення величі збройним силам США", "Підтримка наших правоохоронців", "Торговельні угоди на благо всіх американців".

Пошук на сайті за абревіатурою "ЛГБТ", "лесбійки", "трансгендери" та деякі ін. не дає жодних результатів

"Давайте повернемо Америці велич, разом. "Рух продовжується - Робота починається!", - також йдеться у заклику на головній сторінці сайту.

Деякі користувачі інтернет також звернули увагу, що пошук на сайті за абревіатурою "ЛГБТ", "лесбійки", "трансгендери" та деякі ін. не дає жодних результатів. Так само не дають результату і пошуки за терміном "зміни клімату".

Дивіться також: Професор лондонського університету розповів, на що може сподіватись Україна у справі щодо "боргу Януковича"

Професор лондонського університету розповів, на що може сподіватись Україна у справі щодо "боргу Януковича". Відео
please wait
0:01:07
0:00:00 /0:01:07
Direct link

Інше за темою

Показати коментарі

Back to top
XS
SM
MD
LG