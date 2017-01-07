Британський Червоний Хрест повідомив про «гуманітарну кризу» в країні

На допомогу медперсоналу лікарень спрямовані волонтери

Британське Товариство Червоного Хреста заявило, що лікарні Сполученого Королівства не справляються з напливом пацієнтів і мова йде про «гуманітарну кризу».

Газета Guardian повідомила, що двоє хворих померли після довгого очікування в лікарняних коридорах.

Червоний Хрест направляє волонтерів на допомогу персоналу лікарень, щоб прискорити процес підготовки звільнених ліжок для прийому нових пацієнтів.

Майк Голланд, президент британського Товариства передової медицини, яке представляє інтереси медперсоналу, заявив, що Великобританія, в якій діє безкоштовна система охорони здоров’я, зацікавлена в медицині світового рівня, однак за кількістю ліжок у лікарнях та медпрацівників знаходиться на рівні країн «третього світу».

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