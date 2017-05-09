У Трампа хочуть, щоб Україна реформувалась і готові цьому допомогти - інтерв'ю заступниці Тіллерсона

В інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе другий заступник Держсекретаря США Бріджит Брінк розповіла про пріоритети адміністрації президента Трампа щодо України та наголосила на важливості проведення Україною реформ.

​В Держдепартаменті Бріджит Брінк відповідає за відносини зі Східною Європою, країнами Кавказу та політику врегулювання конфліктів в Європі.

Мирослава Ґонґадзе: Сьогодні ми святкуємо 25-річчя дипломатичних відносин України та США. Якою є позиція США нової адміністрації президента Трампа стосовно України?

Ми рішуче закликаємо продовжувати втілювати реформи, а США надаватимуть таким реформам допомогу та політичну підтримку.

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Бріджит Брінк Позиція США щодо України дуже чітка. Її детально озвучували на рівні держсекретаря, а також віце-президент Пенс і президент Трамп. Вона дуже проста США поважають територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

США також підтримують Нормандський формат переговорів і прагнуть побачити мир на сході України, щоб зробити можливим виконання Мінських угод. І санкції США залишатимуться в дії до повного виконання Мінських угод. Водночас, наша позиція полягає у тому, що реформи, які проводять український уряд і український народ, є надзвичайно важливими для майбутнього України.

Ми рішуче закликаємо продовжувати втілювати реформи, а США надаватимуть таким реформам допомогу та політичну підтримку. Саме на такий результат ми всі сподіваємось.

"Україна мусить прискорити боротьбу з корупцією. Це поновить довіру українців до свого уряду" - раніше підкреслила пані Брінкс під час круглого столу Atlantic Council 5 квітня

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М.Ґ.: Триває багато обговорень стосовно ефективності Мінських домовленостей. Чи ви очікуєте на новий імпульс Мінським домовленостям, особливо з огляду на результати виборів у Франції?

Держсекретар Тіллерсон дав чітко зрозуміти, що він особисто дуже занепокоєний зростанням насильства на сході України.

Б.Б.: Я вважаю, що процес триває. Я переконана, що лідери Німеччини та Франції постійно займались цим питанням і не тільки лідери, а й урядовці різних рівнів. На мою думку, дуже важливо, щоб російська сторона як і українська, відповідно, залишались залученими до процесу.

Я думаю, ми всі занепокоєні. Держсекретар Тіллерсон дав чітко зрозуміти, що він особисто дуже занепокоєний зростанням насильства на сході України. Нас дуже хвилює стан безпеки цивільної інфраструктури. І, передусім, нас непокоять загрози для роботи спостерігачів. Як ви знаєте, 23 квітня було вбито американського представника у спеціальній моніторинговій місії.

Це дуже сумна, шокуюча і скорботна подія. Надзвичайно важливо, щоб учасники Нормандського формату, і конкретно, Росія разом з Україною, працювали над досягненням безпеки на сході України.

М.Ґ.: Як на Вашу думку, чи варто США відігравати більш активну роль в партнерстві з Нормандським форматом?

Б.Б.: Хочу тільки зазначити, що США рішуче підтримують наших німецьких і французьких колег, які очолюють Нормандський формат. Ми продовжуємо підтримувати контакти з російським та українським урядами, намагаючись знайти мирне вирішення конфлікту в Україні.

Я обізнана з цим процесом, тому що особисто працюю над цією темою разом із багатьма працівниками в нашому уряді. Ми продовжуватимемо ці зусилля. І я сподіваюсь, що ми побачимо подальший прогрес на шляху до цієї мети.

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