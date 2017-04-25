В Україні - російська гібридна війна, а не конфлікт з прокремлівськими сепаратистами – Atlantic Council

Аналітичний центр Atlantic Council опублікував результати аналізу пошти так-званої «Скриньки Суркова», - документів, що стали доступними громадськості наприкінці 2016 року після хакерської атаки на пошту високопосадовця Кремля Владіслава Суркова, але не отримали ще достатньої уваги ЗМІ.

Зокрема, дослідники Арік Толер та Мелінда Гарінґ проаналізували витоки пошти Суркова за період з вересня 2013 року до листопада 2014 року, що містить 2 337 емейлів, та за період з вересня 2014 року до вересня 2016 року, виданих групами «Український кіберальянс», «Кіберхунта» та InformNapalm.

Документи вказують, що Кремль впливав на вибір керівництва так-званої «ДНР». Так, за три дні до оголошення про склад уряду так званої «ДНР», співробітник компанії російського мільярдера Костянтина Малофєєва переслав до служби Суркова перелік кандидатів в уряд сепаратистської республіки. Деякі з цих кандидатів мали зірочку поряд з їх ім’ям, означаючи, що «ці люди перевірені нами, особливі рекомендації».

Кремль також докладав зусиль, щоб підтримувати маріонетковий уряд. 16 червня 2014 року один з кандидатів, який мав зірочку біля свого імені – «обраний» голова Верховної Ради Денис Пушилін – надіслав до офісу Суркова таблицю витрат на новий прес-центр в Донецьку, що містив зарплати редактору, журналістам, місячні витрати та витрати на офісне устаткування, зазначає Atlantic Council.

Документи "Скриньки Суркова" свідчать про його вплив і на медіа в Східній Україні. Так 25 серпня 2014 року Сурков отримав емейл з запитом про редакційні правки для листа, мовляв, від місцевого населення Східної України, в якому вони повідомляли про жахи, принесені українськими військовими під час «антитерористичної операції», вплив на жінок, старих та дітей, немовби, від імені цивільного населення. Ці листи опублікували Russian Reporter та RT, зазначається в статті.

Звичайно, Кремль заперечує справжність цієї переписки. Однак, кіберексперти підтвердили автентичність переписки шляхом аналізу роутерів, і окремі особи підтвердили автентичність певних документів. Підробити інбокс емейла дуже важко, зазначають експерти Atlantic Council, і також вказують на інші риси, що свідчать на користь справжньості «Скриньки Суркова».

Москва активно скеровує ці формування і управляє ними, включаючи сплату рахунків за офісне устатування

Таким чином, стверджують дослідники, Москва активно скеровує ці формування і управляє ними, включаючи сплату рахунків за офісне устатування. Ці витоки інформації надають чітке та незаперечне свідчення того, що так-звана «Донецька народна республіка» не є незалежним актором, вона є витвором Кремля і до неї треба так і ставитись. Час для ЗМІ та іноземних урядів називати це так як є насправді – російська гібридна війна, - йдеться в статті Atlantic Council.

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