Самойлову назвали "пасткою" та "розводом" України у соціальних мережах

Доля російської співачки Юлії Самойлової, яка, як видається, може не потрапити на "Євробачення" в Україні", зачепила користувачів соціальних мереж з різних країн Європи та світу.

Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, зараз перевіряється СБУ через те, що у 2015-му році відвідувала окупований Росією Крим, де брала участь у концерті.

На "Євробаченні" Самойлова має виконати пісню "Flame Is Burning".

Ситуація навколо співачки зацікавила соцмережі.

"1. Будь-якого конкурсанта від Росії в Україні так засвистають!

2. Росія номінує жінку у візку

3. Реакція....", - твітує користувач.

"Росія таким чином буквально каже Україні "ну давай, спробуй тепер нас засвистати. Чи не так?", - вважає інший.

"Вибір конкурсанта на "Євробачення" від Росії дуже кмітливий. Вони, по-суті, розвели Україну", - пишуть у Twitter про Самойлову.

"Росія приготувала пастку для України? Допущення Самойлової - порушення власного закону, а за недопуск будуть звинувачення у "русофобії" та ін", - пише ден Маклафлін.

Змішані емоції з приводу долі участі Самойлової у "Євробаченні" висловили і кияни, яких на вулицях Києва опитала "Німецька хвиля".

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