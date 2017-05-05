Екс-в.о.міністра юстиції США каже, що попереджала про зв’язки Флінна з РФ; 8 травня свідчитиме в Сенаті

Колишня в.о. міністра юстиції США Саллі Єйтс свідчитиме в понеділок в юридичному підкомітеті Сенату, що вона попереджала Білий дім про зв’язки на той час радника з національної безпеки Майкла Флінна з Росією задовго до його звільнення з посади, - повідомляє CNN.

Майкла Флінна було звільнено з посади через майже три тижні після заяви Єйтс, коли стало відомо, що Флінн надав віце-президенту США недостовірну інформацію про свої переговори з послом Росії в США Сергієм Кісляком. Неправдиві коментарі Флінна, зауважила Єйтс, роблять його уразливим для шантажу з боку Росії, - повідомляє CNN.

Неправдиві коментарі Флінна роблять його вразливим для шантажу з боку Росії

Свідченням пані Єйтс передував тиждень слухань в Конгресі з питання втручання Росії у вибори США 2016 року, проведених на запит колишнього голови комітету з розвідки Палати представників конгресмена-республіканця Девіна Нуньєса. Той факт, що попередні слухання посунули у часі свідчення Єйтс, викликав обурення демократів, які звинуватили Нуньєса в намаганнях захистити Білий дім від інформації, яка могла б зашкодити адміністрації. Свідчення директора ФБР під час відкритої частини слухань 3 травня наголосили на розходженнях позицій ФБР та Білого дому.

«Успішними» назвав новий голова комітету Палати представників з розвідки республіканець Майк Конавей закриту частину слухань за участю директора ФБР Джеймса Комі та голови Агентства з національної безпеки адмірала Майка Роджерса. Конгресмен-демократ Адам Шифф сказав, що свідки надали «деяку додаткову корисну інформацію» і комітет добре співпрацював, повідомляє Reuters. Це – важливий сигнал про єдність після того, як були відмічені розходження в позиції двох партій щодо розслідування.

Дивіться трансляцію свідчень Саллі Єйтс наживо на нашому Facebook каналі у понеділок 8 травня.

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