Екс-в.о.міністра юстиції США каже, що попереджала про зв’язки Флінна з РФ; 8 травня свідчитиме в Сенаті

Колишня в.о. міністра юстиції США Саллі Єйтс свідчитиме в понеділок в юридичному підкомітеті Сенату, що вона попереджала Білий дім про зв’язки на той час радника з національної безпеки Майкла Флінна з Росією задовго до його звільнення з посади, - повідомляє CNN.
Майкла Флінна було звільнено з посади через майже три тижні після заяви Єйтс, коли стало відомо, що Флінн надав віце-президенту США недостовірну інформацію про свої переговори з послом Росії в США Сергієм Кісляком. Неправдиві коментарі Флінна, зауважила Єйтс, роблять його уразливим для шантажу з боку Росії, - повідомляє CNN.
Неправдиві коментарі Флінна роблять його вразливим для шантажу з боку Росії
Свідченням пані Єйтс передував тиждень слухань в Конгресі з питання втручання Росії у вибори США 2016 року, проведених на запит колишнього голови комітету з розвідки Палати представників конгресмена-республіканця Девіна Нуньєса. Той факт, що попередні слухання посунули у часі свідчення Єйтс, викликав обурення демократів, які звинуватили Нуньєса в намаганнях захистити Білий дім від інформації, яка могла б зашкодити адміністрації. Свідчення директора ФБР під час відкритої частини слухань 3 травня наголосили на розходженнях позицій ФБР та Білого дому.
«Успішними» назвав новий голова комітету Палати представників з розвідки республіканець Майк Конавей закриту частину слухань за участю директора ФБР Джеймса Комі та голови Агентства з національної безпеки адмірала Майка Роджерса. Конгресмен-демократ Адам Шифф сказав, що свідки надали «деяку додаткову корисну інформацію» і комітет добре співпрацював, повідомляє Reuters. Це – важливий сигнал про єдність після того, як були відмічені розходження в позиції двох партій щодо розслідування.
Дивіться трансляцію свідчень Саллі Єйтс наживо на нашому Facebook каналі у понеділок 8 травня.
Дивіться також: Останні слухання у Сенаті: військова та інша допомога Україні має бути пріоритетом політики США.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum