Заяви Савченко шкодять звільненню інших військовополонених – Фейґин

Російський адвокат Марк Фейґин у Вашингтоні переконує Державний департамент та Білий дім у тому, що затриманий у Москві журналіст «Укрінформ» Роман Сущенко – не шпигун. Він також намагається зупинити репресії в Криму

Про це, а також про те, чому неординарні кроки та заяви Надії Савченко шкодять звільненню інших військовополонених, він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

Марк Фейґин розповідає, що зараз жодних процесуальних дій стосовно журналіста «Укрінформ» Романа Сущенка, який утримується в московській в’язниці Лефортово, не відбувається. Адвокат припускає, що під час телефонних розмов президентів Порошенка та Путіна в лютому піднімалося питання обміну Романа.

«Можливо, вони не виявляють ніякої активності в розрахунку на те, що справа може прискоритися і завершитися через суд чи інші процесуальні дії, але в кінцевому підсумку через обмін».

Фейґин каже, що ФСБ – задовго до арешту – зацікавилася Романом.

«Вони вели його оперативно. Він їм цікавий, тому що він – колишній військовий, журналіст. Він цікавий тим, що приїжджав до Москви. Якби не приїхав, то перспективи такої б не було його використовувати, спробувати якимось чином привести до відповідальності, спробувати розробити. Може, переконати його, щоб почав співпрацювати. Цього нічого, звичайно, не було. Плюс – ну, мабуть, ми можемо виходити з того, що Роман – відмінний обмінний матеріал. Не секрет, що в Україні, в Києві – маса осіб, які з Донбасу, російських військовослужбовців, російських спецслужб», – зазначив авдвокат.

Марк Фейґин у більшості своїх процесів використовує публічність. Цього разу – справа закрита. Доводиться маневрувати, говорить він. Значна частина захисту, пояснює адвокат, – дипломатичні зусилля. У Вашингтоні він намагається довести, що Роман Сущенко – не шпигун.

«Держдеп у своїй щорічній доповіді про права людини не згадав Романа Сущенка. І знаєте чому? Вони побоюються, а раптом він шпигун? Ось як працює Москва. От як це подолати? Тільки безпосередньо, коли приїжджаєш і їм кажеш, що це не так. Тому що відповідальність за це взяла Україна в особі президента Порошенка. І це повинно бути достатньою підставою для міжнародних організацій, що ти або цьому довіряєш, або не довіряєш. З огляду на ситуацію з приходом Трампа, Тіллерсона та інших, сказати, що нам вдалося переконати зацікавлені джерела в тому, що Роман – справді журналіст, а не шпигун, я не візьмуся. На це піде ще якийсь час», – з’ясував Фейґин.

Під час своїх зустрічей у Вашингтоні, Фейґин також піднімає питання репресій проти кримських татар. Серед його підзахисних – один з лідерів кримських татар, колишній віце-прем’єр уряду Криму Ілмі Умеров, людина похилого віку та з багатьма проблемами зі здоров’ям, якого примусово утримують в психіатричній лікарні в Сімферополі. Справу Умерова адвокат вважає показовою.

«Якщо засудять Умерова показово, демонстративно, це означає, що вже якогось рядового колгоспника вже точно закатають. Ось так вони міркують», – наголосив адвокат.

Тільки міжнародний тиск може зупинити репресії проти кримськотатарського та українського народів в Криму, говорить Фейґин. Зокрема, він переконує конгресменів прийняти резолюцію, яка б містила імена політв’язнів.

«Не так їх багато – ну, 50 осіб. Я вважаю, що потрібно частіше вдаватися до персоналій, говорити про те, хто такий Ахтем Чийгоз, хто такий Умеров».

Але навіть у Вашингтоні, розповідає Фейґин, йому не дають забути про його колишню підзахисну – Надію Савченко.

«Мені не дають можливості не стежити. Я дуже довго відмовлявся коментувати, тому що деякі зовсім інфернальні заяви. Але це позначається на моїй роботі. Ось в чому біда. Ти нам вже привіз одну Савченко. Ось як це звучить», – скаржиться він.

«Однозначно її заяви можуть бути розцінені лише як неадкватні, тому що вони не відповідають тому, що вона говорила в тюрмі. Те, що відбувається зараз, мені здається, що це властивість її натури, але є і якийсь вплив, сторонній вплив, який використовує цю властивість в політичних цілях. Вона втратила всіх союзників. Вона втратила той авторитет, який допомагав би їй рятувати інших людей», – вказує адвокат.

Але навіть не зважаючи на це, переконує Марк Фейґин, він не шкодує ані про методи захисту Надії Савченко, ані про те, що взагалі взявся за цю справу. Якби приймав рішення зараз, воно було б таким саме, – говорить він.

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