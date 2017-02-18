Американці зняли документальний фільм про українську революцію

В Україні відбулася прем’єра спільного українсько-американського фільму «Переломний момент: війна за демократію в Україні». Документальна стрічка розповідає про героїзм і трагедію Майдану та війну на Сході. З українського боку над фільмом працював автор фільмів «Мамай» і «Поводир» Олесь Санін. А американським співавтором виступив володар трьох Оскарів, відомий борець за права людини Марк Гарріс. Розповідають наші київські кореспонденти.

Історія про українську революцію, розказана американцем для англомовного світу. Ідея цього фільму народилася ще в дні Майдану, розповідає продюсер Пітер Борисів. Тоді йому не раз випадало бути свідком, як подають події з Києва російські і навіть базовані в Москві західні ЗМІ:

«То, що вони розказували, не було точно те, що тут відбувалося. То все було видно через російські “окуляри”. Питання стало: як передати події Майдану і війни на англомовний світ».

Тоді Пітер звернувся до тричі оскароносного американського документаліста Марка Гарріса. Він розповідає:

«Я вирішив розповісти західній аудиторії, яка нічого не знає про Україну, про її історію, про її багатовікову боротьбу за незалежність. Продюсери хотіли, щоб я, західний режисер зняв кіно, зрозуміле західному глядачеві».

Марк каже, боротьба за демократію, на яку піднялися українці, зараз особливо близька американцям:

«Війна в Україні – це не тільки війна танків, це і війна слів. Російська пропаганда – важлива складова поєдинку. Нині ми, американці, отримали нову адміністрацію, яка вірить в “альтернативні факти”, і президента, який не завжди відрізняє правду від вигадки. І тому те, що відбувається в Україні, повчальне для американців».

Фільм розповідає про українську революцію через історії дев’ятьох учасників подій: захисника Донецького аеропорту, політика, військового лікаря, сотника єврейської сотні...

У стрічці є кадри, які вже відомі глядачам, і унікальне відео, яке світ побачить уперше. 98 хвилин цього документального кіно охоплює період з 13-ого по 16-ий роки. Майдан, Іловайський котел, збитий малазійський Боїнг...

Прем’єра фільму вже відбулася в Америці. Глядачі, каже продюсер, аплодували стоячи.

Говорить продюсер фільму «Переломний момент» Пітер Борисів:

«У Вашингтоні ми показали фільм у Центрі Вілсона. Там було багато глядачів із світу дипломатичного і державного. Багато з цих людей підійшли до нас в кінці і сказали: “Ми багато що нарешті зрозуміли”. Так що розуміння української ситуації (події на Майдані і війна) вже зросло в результаті цього фільму».

В Америці стрічку планують показати по телебаченню. Є також запити від 200 університетів. А в Україні у третю річницю розстрілів на Майдані фільм побачать глядачі кількох провідних телеканалів.

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