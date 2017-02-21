В Австрії заарештували Дмитра Фірташа

Австрійський суд прийняв рішення про екстрадицію бізнесмена в США





Український бізнесмен Дмитро Фірташ затриманий у Відні на підставі європейського ордера на його арешт, повідомила у вівторок представник віденської прокуратури.

Це сталося через кілька хвилин після того, як австрійський суд виніс рішення екстрадувати Фірташа до США.



За словами представника прокуратури, затримання Фірташа технічно не пов'язане з рішенням про його екстрадицію і засноване на запиті Іспанії, подробиць про який вона не надала.



Вона додала, що поки що зарано говорити про те, як вплине виконання ордера на арешт Фірташа на рішення суду про його екстрадицію до США за звинуваченнями у хабарництві, які сам бізнесмен відкидає.

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