"Героїня реформ" - на Заході засумували через відставку Гонтарєвої

Прикро, але цього можна було очікувати: голова НБУ Гонтарєва пішла у відставку. Щоб вона не казала, реформи далекі від завершення
Відставка голови НБУ Валерії Гонтарєвої викликала сум у західних експертів та дипломатів, які називають її діяльність успішною, але відзначають, що реформи в Україні далекі від завершення.
"Прикро бачити відставку голови НБУ - сміливого та активного лідера, яка провела реальні реформи у банківському секторі", - пише сьогодні посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
"Прикро, але цього можна було очікувати: голова НБУ Гонтарєва пішла у відставку. Щоб вона не казала, реформи далекі від завершення", - твітує Максим Таккер з фонду "Відкрите суспільство", колишній кореспондент видання Times в Україні.
Як відомо, у понеділок у ході прес-конференції голова Національного банку України Валерія Гонтарєва підтвердила, що подала заяву про відставку президентові України. За її словами, у відставку за власним бажанням вона йде з 10 травня.
"Сумний день. Останній реформатор-важковаговик здалась/виштовхали, щоб не заважала. Гонтарєва досягла реальних результатів", - твітує Бен Аріс, редактор аналітичного видання BNE.
“Вона - найбільший герой українських економічних реформ, адже закрила половину із 180 українських банків, через те, що ті були або корумповані, або збанкрутілі, або і те, і інше", - заявив з приводу Гонтарєвої відомий економіст Андерс Аслунд.
"Справді шкода, але Гонтарєва змінила НБУ та український банківський сектор. Велика втрата і дуже важливо, хто прийде їй на зміну", - твітує британський економіст Тімоті Еш.
"Гонтарєва попередила про зростання боргів банків, які належать олігархам. Правляча еліта рада буде перекласти ці борги на платників податків", - звертає увагу Максим Еріставі, впливовий серед західних журналістів та політиків український оглядач-міжнародник.
Як повідомляє "Радіо Свобода", голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що власники збанкрутілих банків винні НБУ мільярди гривень, які мають бути повернуті. Про це Гонтарєва оголосила 10 квітня на прес-конференції після оприлюднення заяви про відставку.
"Відставка відбулась після місяців політичного тиску та залякувань", - додає Еріставі.
У ході прес-конференції Гонтарєва назвала банки, які заборгували НБУ.
«Банк «Надра», Дмитро Фірташ, винен Національному банку 9,8 мільярда гривень; Олег Бахматюк за кредитами двох своїх банків – «Фінансової ініціативи» та «Ві-Ей-Бі-банку» – понад 10 мільярдів гривень. Наступний герой – це Микола Лагун, винен за кредитами «Дельта-банку» 8 мільярдів гривень. Костянтин Жеваго та його банк «Фінанси та кредит» винні Національному банку 6,3 мільярда гривень. Леонід Клімов, він досі сидить нашим народним депутатом і навіть входить до комітету з фінансів і банківської діяльності, – 3,4 мільярда гривень за кредитами «Імекс-банку», – вказала голова НБУ.
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