У понеділок у Сенаті США починаються слухання щодо призначення Ніла Ґорсача на посаду судді Верховного суду

У понеділок 20 березня у Сенаті США починаються слухання щодо призначення федерального судді зі штату Колорадо Ніла Ґорсача на посаду в Колегії Верховного суду США.

Кандидатуру Ніла Ґорсача запропонував президент США Дональд Трамп. У разі затвердження Ґорсач заповнить вакансію у Верховному суді, яка з’явилась після смерті рік тому консервативного судді Антоніна Скалії. Президент Обама спробував заповнити вакансію, висунувши кандидатуру Мерріка Ґарленда, втім республіканці в Сенаті навіть відмовились розглядати цю кандидатуру, заявивши, що наступного суддю має обирати новий президент.

Напередодні слухань представники Республіканської партії налаштовані оптимістично та вважають, що Ґорсач буде затверджений. А от представники Демократичної партії стикаються з величезним тиском з боку прогресивних активістів, які закликають блокувати це призначення.

Ніл Ґорсач – випускник трьох елітних університетів – Колумбійського, Гарварду та Оксфорду, 49-річний суддя Апеляційного суду, який дотримується консервативних поглядів.

Ґорсач, у разі затвердження стане наймолодшим суддею Верховного Суду за понад два десятиліття.

У Ґорсача «надзвичайний інтелект, непорівняльна юридична освіта та відданість тлумаченню Конституції відповідно до її тексту», заявив президент США Трамп.

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Республіканські законодавці привітали кандидатуру Ґорсача, але демократи висловлюють скептицизм. Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер пообіцяв, що демократи матимуть багато запитань до кандидата.

"Суддя Верховного суду має бути спроможним дати відпір Президенту, якщо той спробує викривити Конституцію. Маю серйозний сумнів, що суддя Ґорсач відповідає цій вимозі", твітував Чак Шумер після того, як Трамп оголосив ім’я судді, який має заповнити вакансію у Верховному суді США​.

​Разом з цим, деякі експерти кажуть - Ґорсач належить до школи правових традиціоналістів. Він скептично ставиться до спроб виконавчої влади, в тому числі президента, інтерпретувати закони. ​

"Він вважає, що це повноваження Конгресу та судів. Так що є іронія в тому, що президент Трамп номінував когось, хто буде виносити судові рішення стосовно його найбільш контроверсійних рішень – як то указу про обмеження для іммігрантів. Може виявитись так, що він обрав суддю, який може виявитися скептичним відносно повноважень президента у цих питаннях", вважає оглядач Верховного суду США Марк Шерман.​

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