Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем закликав до нових санкції проти Росії

Американський сенатор Ліндсі Ґрем під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликав президента США Дональда Трампа вжити заходів проти Росії через її хакерські атаки та спроби вплинути на результат виборів у США.

Виступаючи перед світовими лідерами, дипломатами і представниками міністерств оборони, сенатор Ґрем заявив, що Конгрес повинен забезпечити "наслідки" для Росії за її кібер-втручання.

"2017-й стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка," сказав Ґрем.

Сенатор Ґрем заявив, що Росію необхідно покарати за спробу втручання у вибори в США, а також за анексію Криму.

Він висловив впевненість в тому, що законопроект, що передбачає нові санкції проти Росії, "набере більше, ніж 75 голосів". Він також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться с тим, що "як лідер вільного світу, він повинен працювати з нами, щоб покарати Росію".

Звертаючись до міністра закордонних справ Росії, сенатор Ґрем сказав: "Мій друже, пан Лавров, я сподіваюсь, що ви нарешті понесете наслідки того, що ви та ваш режим робите для демократій".

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