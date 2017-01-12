HRW: обрання Трампа загрожує післявоєнному стану прав людини

У своєму річному звіті правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що обрання президентом США Дональда Трампа і зростання популярності популістських політиків у Європі серйозно загрожують західній демократії та її системі цінностей.

На понад 700 сторінках звіту подано деталі практик щодо прав людини у понад 90 країнах світу. Якщо йдеться про вибори у США, то сказано, що Трампа обрано на на хвилі «розпалювання ненависті і нетерпимості» і що обрання Трампа віддзеркалює «пристрасне захоплення правлінням людини сильної руки», яке бачимо в Китаї або в Росії.

«Трамп і різні політики в Європі хочуть влади через заклики до расизму, ксенофобії, жінконенависництва і нативізму (сприяння місцевим уродженцям над іммігрантами), написав виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот. – «Всі вони твердять, що громадськість погоджується на порушення прав людини як щось необхідне для забезпечення місць праці, уникнення культурних змін чи уникнення терористичних атак. Насправді, нехтування правами людини може вести до тиранії».

Крім обрання Трампа на посаду президента США, Рот також висловив думку, що рішення Великобританії про вихід зі складу Європейського Союзу було основане на расизмі і нетерпимості.

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