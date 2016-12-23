Ізраїль попросив Трампа втрутитися в ситуацію з резолюцією про поселення на окупованих територіях

Ізраїльська влада закликала новообраного президента США запобігти ухваленню документа

Ізраїль попросив обраного президента США Дональда Трампа чинити тиск, щоб запобігти ухваленню резолюції ООН, що закликає до припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник ізраїльської влади, це прохання прозвучало після того, як Ізраїль дізнався про намір адміністрації Обами допустити прийняття цього документа Радою Безпеки ООН.

Не зумівши переконати уряд США заблокувати проект резолюції Радбезу, влада Ізраїлю зв’язалася з представником перехідної команди Трампа на «високому рівні» і попросила його втрутитися, розповіло джерело.

Двоє західних чиновників повідомили, що президент Обама мав намір утриматися від голосування при обговоренні резолюції.

Трамп згодом написав у «Твіттері», щоб блокувати резолюцію і поговорив по телефону з президентом Єгипту, який раптово доручив своїй делегації відкласти намічене на четвер голосування в справі внесеної нею резолюції.

Проект резолюції вимагає від Ізраїлю «негайно і повністю припинити всю будівельну діяльність у поселеннях на окупованій палестинській території, включно із Східним Єрусалимом». У проекті також говориться, що побудова поселень Ізраїлем «є незаконним і становить кричуще порушення міжнародного права». Щоб резолюція була прийнята, її мусить підтримати дев’ять країн без вето з боку США, Франції, Росії, Великобританії або Китаю.

Уряд ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у якого склалися непрості відносини з Обамою, вважає, що США давно спланували це голосування разом з палестинцями, заявило джерело.

«Це порушення ключового зобов’язання захищати Ізраїль в ООН», – сказав він.

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