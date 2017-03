США запросили Наталію Яресько врятувати Пуерто-Ріко

Екс-міністра фінансів України Наталію Яресько призначено виконавчим директором Ради з фінансового контролю та управління для Пуерто Ріко (Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico - FOMB).

Її головне завдання – вивести цю карибську територію, яка є під юрисдикцією США, з фінансової кризи.

Наталія Яресько обіймала посаду міністра фінансів під час критичного періоду в історії України (з грудня 2014 року до квітня 2016-го), коли держава переживала глибоку рецесію. Вона допомогла домовитися про угоду щодо реструктуризації боргу країни на 15 мільярдів доларів.

«Ситуація в Україні три роки тому, як і в Пуерто-Ріко сьогодні, була близька до катастрофічної, але працювала із зацікавленими сторонами щодо залучення необхідних реформ, які відновили довіру країни та її громадян до економічної життєздатності і реінвестування. Саме це потрібно сьогодні Пуерто-Ріко», – сказав голова Ради з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко Хосе Карріон.

За його словами, Яресько буде відповідальна за те, щоб домогтися збалансованого бюджету Пуерто-Ріко протягом чотирьох років і повторного входження на ринки капіталу після того, як кредитні рейтингові агентства знизили борг острова до небажаного статусу.

Сама Наталія Яресько на сторінці у Facebook повідомила, що для неї «велика честь» прийняти нову посаду. Вона додала, що призначення відбулося 22 березня.

«Я буду продовжувати свою роботу з розвитку ціннісно-орієнтованого лідерства в Україні на посаді голови ради директорів Аспен Інституту в Києві. Я також залишаюсь членом Дорадчої ради Львівської бізнес-школи Українського католицького університету та почесним членом-нерезидентом Атлантичної ради», – додала Яресько.

Наталія Яресько, яка народилася в родині українських іммігрантів у Чикаго, раніше працювала в Державному департаменті США і фонді Horizon Capital.

На новій посаді Яресько отримуватиме 625 тисяч доларів зарплатні на рік. До червня вона координуватиме свою роботу раз на місяць із України. Усі перельоти і проживання в готелі оплачуватиме Пуерто-Ріко.

FOMB створений американським Конгресом у 2016 році. Сім членів FOMB призначаються на посаду президентом Сполучених Штатів Америки.

Пуерто-Ріко – острівна територія під юрисдикцією США, яка має один із найвищих показників ВВП на душу населення у Південній Америці.

6 квітня минулого року губернатор острівної держави Алехандро Ґарсія Паділья заявив, що Пуерто-Ріко не може розрахуватися з боргами.

Ситуація на острові погіршується тим, що молоде населення масово покидає свою батьківщину, мігруючи у пошуках більших заробітків на материкову американську землю.

