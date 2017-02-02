Бойові дії на Донбасі треба припинити заради вакцинації дітей від поліомієліту – генсек доброчинної організації Rotary International

Збройне протистояння на сході України може мати негативні наслідки для здоровя найменших українців: вже здавалося б подолані недуги можуть спалахнути з новою силою, в умовах коли малеча не може отримати важливих щеплень.

Лікарі на Донбасі часто не мають змоги щеплювати дітей від поліомієліту, а це означає, що в них не буде імунітету від захворювання. Так вважає Джон Гевко, генеральний секретар громадської організації Rotary International, яка ось уже 30 років є рушієм боротьби із цією недугою.

Журналіст "Голосу Америки" Марія Пруст зустрілись із Джоном Гевко у штаб-квартирі організації в Еванстоні (штат Іллінойс) наприкінці 2016-го року.

Ми мали два випадки в Україні, в Закарпатті, - нагадує Гевко. — Через те, що в Україні був дуже низький рівень вакцинації дітей

Як не допустити спалаху поліомієліту в Україні й що належить зробити, аби ця хвороба відійшла в історію? - це головне питання "Голосу Америки" до благодійника

Поліомієліт у світі

Global Polio Eradication Initiatives – це світова кампанія з викорінення поліомієліту. Крім Rorary International, у ній беруть участь ЮНЕСКО, Всесвітня організація з охорони здоров’я, американський Центр із контролю та запобігання хвороб. А ще приєдналась фундація Білла та Мелінди Гейтс. Розпочалось все 31 рік тому, розповідає Гевко.

“У 1985-му році Rotary, неприбуткова організація, мала сміливість, і це, я думаю, точне слово, сказати: «Ми хочемо викорінити цю страшну хворобу у світі». Тоді було 350 тисяч випадків захворювання на рік, 125 країн мали цю хворобу. І завдяки зусиллям Rotary і наших партнерів у цьому році ми мали 34 випадки захворювання”.

Зараз ця інфекція існує лише у трьох країнах світу — Афганістані, Пакистані й Північній Нігерії.

Чи загрожує поліомієліт Україні?

Чимало українських батьків і зараз не довіряють щепленню

“У минулому році ми мали два випадки в Україні, в Закарпатті, - нагадує Гевко. — Через те, що в Україні був дуже низький рівень вакцинації дітей. Була певна недовіра батьків до якості вакцинації. І завдяки зусиллям Rotary в Україні, наших партнерів, ми провели дуже широку кампанію з вакцинації і зупинили цей вірус в Україні.”

“І роль ротарійців була – інформувати, проводити інформаційну кампанію з населенням, розказувати людям, як ця вакцина працює, що вони є безпечні, що треба щеплювати дітей. Були різні плакати, публікації в метро, організовували круглі столи по Україні, різні симпозіуми, конфереції, щоб поширювати інформацію поміж українцями, що треба вакцинувати дітей, що вакцини безпечні, і що це необхідно для здоровя українських дітей” .

Вакцини, які виробляються на Заході, є безпечними, переконує Гевко

На жаль, відзначає генеральний секретар Rotary International, чимало українських батьків і зараз не довіряють щепленню.

Вакцини, які виробляються на Заході, є безпечними, переконує Гевко, “і немає жодної причини, щоб не вакцинувати дітей на сьогоднішній день”.



Тоді як повернути повернути довіру українців? Необхідно переробити систему тендерів постачання вакцин, радить він.

“Щоб ті тендери проводились відкрито, щоб якість вакцин була високою. З іншого боку, треба проводити широку інформаційну кампанію, розказувати людям, що вакцини є безпечні, необхідні, і треба вакцинувати дітей”.

Зараз в Україні існує небезпека виникнення спалаху цієї хвороби, особливо на Донбасі, де тривають бойові дії, розповідає генсек організації.

Треба фізично дійти до дітей і дати дітям ті краплі – вакцину. Немає доступу до дітей – неможливо вакцинувати

“Ціла система вакцинації від поліомієліту полягає в тому, щоб дійти до дітей. Треба фізично дійти до дітей і дати дітям ті краплі – вакцину. Немає доступу до дітей – неможливо вакцинувати. Тобто я думаю, політичні сили у цьому випадку мають домовитись, щоб допустити кампанію з вакцинації. Тобто пустити людей у ті зони, де є конфлікт, припинити боротьбу на кілька днів, допустити вакцинувати, а тоді можна продовжувати”.

Це успішна міжнародна практика, до якої медики вдаються в інших “гарячих точках”.

У чому полягає необхідність викорінення саме цієї хвороби і я допомогти цьому?

“Це дуже важливе питання. Часто люди мені кажуть: слухайте, було 34 випадки поліо у цьому році, чому продовжувати використовувати ресурси, коли є інші хвороби: СНІД, туберкульоз, малярія. Але я кажу: дуже важливо успішно завершити нашу боротьбу з поліо. Бо якщо, не дай Боже, боротьба буде не успішною, буде дуже складно переконати світ щодо інших хвороб. Якщо ми успішно зможемо викорінити хворобу, то це буде приклад світові, що це є можливо ми це можемо зробити".

До боротьби із недугою може долучитися кожен. Перш за все, просто вакцинуючи своїх дітей

"І всі ті гроші, які ми заощадимо, проборовши поліомієліт, ми зможемо використовувати для протидії іншим хворобам – туберкульозу, малярії тощо. Це для цілого світу та інших кампаній та ініціатив – дуже важливо”.

Вважати хворобу минулим і зупинити імунізацію дітей можна, якщо протягом трьох років не буде зафіксовано нових випадків захворювання, пояснює Гевко.

До боротьби із недугою може долучитися кожен. Перш за все, просто вакцинуючи своїх дітей. “По-друге, лобіювати в державі і міністерстві охорони здоровя продовжувати ці кампанії з вакцинації. [...] І говорити з сусідами, з приятелями, щоб якщо хтось не вакцинує своїх дітей, говорити: “Чому ви не вакцинуєте? Ви мусите!”. Тобто тиск з боку знайомих. Я думаю, це дуже ефективний метод, щоб забезпечити вакцинацію всіх дітей в Україні”.

Довідка. Rotary International — неурядова неприбуткова організація, заснована у США. Засновники прагнули створити майданчик для спілкування суспільних діячів і бізнесменів. Зараз організація має 35 тисяч Rotary-клубів, куди входять мільйон двісті тисяч членів. В Україні зараз фунціонує 50 Rotary-клубів, де працює майже 800 “ротарійців”.

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