Зустріч Трампа з Клімкіним – незаперечний сигнал підтримки України з боку США

Підтримка США українського суверенітету та територіальної цілісності є непохитною

«Підтримка США українського суверенітету та територіальної цілісності є непохитною» - йдеться в заяві Білого дому після зустрічі міністра закордонних справ Павла Клімкіна з віце-президентом США Майком Пенсом. Клімкіна також прийняв президент США Дональд Трамп, який засвідчив підтримку США Україні і бажання працювати з українськими партнерами для мирного роз’вязання конфлікту».

«Сьогодні (вчора - Г.Ї.) я зустрівся з міністром іноземних справ Клімкіним і наголосив на непохитній підтримці США суверенітету та територіальній цілісності України"

Протягом зустрічі віце-президента Пенса з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним сторони обговорили «розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії», повідомляє посольство України в США.

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