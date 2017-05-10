Розпочалась зустріч Тіллерсон-Лавров: МЗС України налаштований оптимістично

Розпочалась зустріч Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Для Лаврова це перший візит до Вашингтона після довгої перерви з 2013 року і третя зустріч з Держсекретарем Тіллерсоном, з яким він уже зустрічався в Бонні в лютому та в Москві в квітні.

​

Протягом зустрічі очільники дипломатичних відомств обговорюють питання Сирії та України. По Україні, зокрема, йтиметься про необхідність суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання Мінських домовленостей, повідомляє Держдепартамент США.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін з оптимізмом поставився до майбутньої зустрічі Тіллерсона та Лаврова.

«Сполучені Штати мають розмовляти з Росією» - сказав він у ексклюзивному інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе і запевнив, що Україна мала нагоду поінформувати Держсекретаря про необхідність зпбезпечення дотримання режиму припинення вогню та звільнення заручників на сході України

"Необхідно зробити рішучі кроки щодо (звільнення) політичних в’язнів і заручників там. Ми розмовляли про це з Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні. Спочатку безпека і те, що стосується людей, а потім можна іти далі", - сказав Клімкін.

Дивіться також: Погашенням ювілейної поштової марки Україна і Сполучені Штати відзначили 25-ту річницю дипломатичних відносин