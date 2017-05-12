Кібератака порушила роботу лікарень Великобританії

По всій країні лікарні державної системи охорони здоров’я Великобританії (NHS) стали жертвою масштабної кібератаки. NHS Digital, підрозділ компанії з кібербезпеки повідомив, що злочинці використали вид вірусу Wana Decryptor, який тримає заражені комп’ютери в заручниках, а нападники в цей час вимагають викуп.

На екранах заражених комп’ютерів висвітилась вимога сплатити по 300 доларів в онлайн валюті Bitcoin, що становить близько 415 000 британських фунтів, повідомляють ЗМІ.

Без комп’ютерів «ми не можемо бачити медичну історію та інформацію про попередні обстеження, якщо проблема може почекати до включення системи, будь ласка, почекайте»

Атака створила хаос в лікарнях, адже призвела до скасування візитів до лікарів, порушення графіку операцій, та інше. Без комп’ютерів «ми не можемо бачити медичну історію та інформацію про попередні обстеження, якщо проблема може почекати до включення системи, будь ласка, почекайте», - радить лікар Ентоні Нотон з клініки The Thornton Practice, повідомляють ЗМІ.

Наразі лікарні приймають пацієнтів тільки в екстрених випадках.

Соціальні мережі відгукнулись хвилею співчуття до пацієнтів, які постраждали від кібератаки. Ось, наприклад, лондонський юрист з праці твітує - «Яким же нелюдем треба бути, щоб оголосити війну Національній системі охорони здоров’я».

Дивіться також: "Я хотіла зробити щось більше для своєї країни" - історія жінки з першої американської бригади жінок-пілотів