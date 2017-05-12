При польотах до США доведеться здавати ноутбуки і планшети в багаж

США планують заборонити перевозити в салоні літака електронні пристрої більші за смартфон на рейсах, що прямують з країн ЄС.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву Дейвіда Лапана, речника Міністерства внутрішньої безпеки США.

Європейські країни, зокрема, Франція, Великобританія, Німеччина, Іспанія та Італія, звернулись до Міністерства внутрішньої безпеки США за інформацією про причини такого рішення. Анна-Каіса Ітконен, речник Європейської транспортної комісії вказала, що ЄС не має інформації про якісь конкретні занепокоєння в сфері безпеки, які б могли спричинити такі дії.

Поширення заборони на країни ЄС заторкне найбільший ринок пасажирських перевезень в світі

В березні, подібну заборону США ввели стосовно семи країн Близького Сходу. Посадовці США пояснили, що березневе рішення не було зроблено у відповідь на якусь конкретну загрозу, а, скоріше як реакція на постійні повідомлення про наміри екстремістів влаштувати теракти в реактивних літаках.

Поширення заборони на країни ЄС заторкне найбільший ринок пасажирських перевезень в світі. З Європи до США здійснюється більше 350 перельотів на день. що становить близько 40% тих, хто подорожує з-за океану до США, - повідомляє CNN

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