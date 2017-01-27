Сенатор Маккейн застерігає Трампа не знімати санкції проти Росії

Сенатор США Джон Маккейн, коментуючи в п'ятницю думки президента Дональда Трампа на тему зняття санкцій з Росії, висловив сподівання на те, що адміністрація відкине «безрозсудний курс».

«Якщо він цього не зробить, я працюватиму з моїми колегами над кодифікацією закону про санкції проти Росії», заявив Маккейн, голова комітету Сенату з питань збройних сил і один з високопоставлених республіканських голосів у зовнішній політиці партії.

Рішення Трампа послабити санкції, застосовані щодо Москви через анексію Криму, може ускладнити зусилля щодо затвердження Рекса Тіллерсона, кандидата, висунутого Трампом на посаду державного секретаря.

Тіллерсон працював з урядом Росії протягом багатьох років у ролі топ-менеджера енергетичного гіганта ExxonMobil і поставив під сумнів мудрість санкцій проти Росії, які, за його словами, можуть завдати шкоди бізнесу США.

У 2013 році Путін нагородив Тіллерсона орденом Дружби за його роботу в Росії. Тіллерсон спроектував спільне підприємство з нафтовими компаніями Росії, які, за оцінками, коштуватимуть багато мільярдів доларів.

Багато сенаторів, в основному демократи, але також республіканці, як Маккейн, Ліндсі Ґрем і Марко Рубіо, висловлюють занепокоєння з приводу призначення Тіллерсона державним секретарем через його зв'язки з Росією.

Проте, всі троє на цьому тижні оголосили, що вони підтримають Тіллерсона, практично забезпечуючи йому шанс стати провідним дипломатом. Згортання санкцій Трампом може призвести до того, що законодавці повернуться проти нього.

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