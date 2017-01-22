Тереза Мей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей стане першим іноземним лідером, який зустрінетсья з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Свій візит до Вашигтона вона підтвердила в інтерв'ю телеканалу Бі-Бі-Сі. Вона додала, що з нетерпінням чекає на розширення «особливих відносин» між США та Великобританією.

Тереза Мей заявила, що команда Трампа зацікавлена в обговоренні нової торгівельної угоди з Великобританією попри обіцянку американського президента переглянути всі міжнародні торгівельні угоди США на предмет їх вигоди для Америки.

"Я думаю, його інавгураційна промова надіслала чіткий сигнал, той самий сигнал, який він зробив під час своєї передвиборчої кампанії – інтереси Америки передусім. Але якщо подумати, кожен лідер, кожен уряд, у тому числі і ми тут у Великобританії, коли йдеться про будь-яке питання, ми ставимо інтереси Британії та британського народу на перше місце", -заявила Мей.

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп зобов’язався у прийнятті усіх рішень керуватися виключно інтересами США.

Мей також сказала, що підніме питання ролі НАТО: "Дуже важливо, щоб ми розуміли цінність НАТО, що робить Альянс. Значимість НАТО як організації, яка допомагає нам захищати Європу та захищати інтереси всіх союзників НАТО".

Мей не дала прямої відповіді, чи буде вона під час першої зустрічі піднімати питання образливих висловлювань Трампа на адресу жінок. Втім пообіцяла – не мовчатиме, якщо його поведінка чи коментарі у майбутньому вона вважатиме неприйнятними.

"Я буду говорити з Дональдом Трампом про питання, які нас обох цікалять, про те, як нам будувати наші особливі відносини. Саме такі особливі відносини дають нам змогу відверто говорити одне одному, коли відбувається щось непрйнятне", зауважила Мей.

Готовність шукати копроміс та розвивати стосунки зі США висловила і німецький канцлер Анґела Меркель. Про це вона заявила під час прес-конференції в суботу у німецькому місті Шонталь:

"По-перше, я вірю, що це у наших спільних інтересах - працювати разом, базуючись на правилах, спільних цінностях та співпраці в міжнародній економічній системі, торгівельній системі, робити наші внески у військові альянси….По-друге, трансатлантичні відносини не стануть менш важливими ніж у попередні роки. Я працюватиму над цим. Навіть за умов існування розбіжностей у поглядах можна знайти компроміси та рішення, якщо ми будемо обмінюватися думками та поважати один-одного…"

Кілька днів тому видання "Сандей Таймс" припустило, що першим закордонним візитом Трампа стане поїздка до Рейкьявіку на зустріч з Володимиром Путіним. Пізніше цю інформацію заперечили прес-секретарі обох лідерів. В інтервю Бі-Бі-Сі в суботу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів Росії та США навряд чи відбудеться у найближчий час. "Давайте сподіватися на краще, на те, що ця зустріч відбудеться у наступні місяці", - додав він.

У Білому Домі повідомили, що Президент Трамп уже телефоном поспілкувався з прем'єр - міністром Канади Трюдо, та прем'єром Мексики Пенья Ньєто. Обидва візити у Вашингтон готуються найближчим часом. Телефонну розмову Дональд трамп також мав з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Президент Трамп назвав розмову "дуже гарною". Він нічого не сказав відносно можливості перенесення посольства США з Тель-Авіву то Єрусалима. Пізніше Нетаньягу повідомив, що Дональд Трамп запросив його відвідати Вашингтон наступного місяця. Також за нашими джерелами президент України Петро Порошенко має приїхати в американську столицю у 20-их числах Лютого.

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