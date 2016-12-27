Маккейн: Сполучені Штати віддані НАТО і справі безпеки країн Балтії

Сполучені Штати віддані НАТО і справі безпеки країн Балтії. Про це під час відвідин столиці Естонії Талліна заявив американський сенатор Джон Маккейн. Його візит до Балтії вважається спробою пом’якшити занепокоєння з приводу заяв новообраного президента Дональна Трампа.

Трамп викликав занепокоєння багатьох людей в Естонії, Литві і Латвії, кажучи під час виборчої кампанії, що він насамперед візьме до уваги те, скільки окремі країни вкладають грошей на оборонні потреби НАТО, перед тим, як надати країні військову допомогу.

Російська агресія проти Грузії та України викликала побоювання в Балтії, що Росія може спробувати вдатися до подібних кроків і проти них.

«Я думаю, що присутність американських військ в Естонії є ознакою переконання того, про що вірив президент Рональд Рейґен, а це мир через силу», – сказав Маккейн репортерам у столиці Естонії.

«І найкращим способом запобігти невідповідним діям Росії є мати надійні, сильні збройні сили і сильний союз НАТО».

Сполучені Штати втримують приблизно по 150 військовослужбовців у кожній із балтійських країн. Це дані за квітень 2014 року.

Під час триденних відвідин Балтії разом з республіканським сенатором Ліндсі Ґремом Маккейн заявив, що він сподівається, що Сполучені Штати не скасують санкцій проти Росії, які були накладені після того, як вона анексувала Крим.

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