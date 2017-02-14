Меланія Трамп бажає зберегти город у Білому домі своєї попередниці

Перша леді Меланія Трамп прагне продовжити традицію овочевого городу в Білому домі, повідомляє CNN. Вона виявила свою зацікавленість у суботу вранці під час візиту до музею Морікамі та японських садів із Акіє Абе, дружиною прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

«Перша леді глибоко віддана своїй ролі доглядальниці та годувальниці, починаючи з її сім'ї, – говорить Стефані Вінстон Волкоф, старша радниця першої леді, в заяві CNN. – Вона вважає, що є зв'язок між розумом дитини та місцями спокою і краси, які нам усім варто використати як інструмент. Як мати і перша леді цієї країни, пані Трамп має намір зберегти і підтримувати грядки Білого дому, а саме «Город першої леді» та «Трояндовий сад»».

«Ознайомлення з різними культурами та звичаями є прекрасним способом навчання і дослідження, – підкреслила Меланія Трамп у заяві, інформує CNN. – Садівництво вчить нас основам догляду та еволюції живих істот, весь час надихаючи нас розвивати наш розум, відпочивати і зміцнювати наші тіла. Я сподіваюся, що ми з пані Абе зможемо продовжувати надихати нашу молодь насолоджуватися красою навколо і оновлювати розум у спокої їхнього середовища».

Перед тим, як покинути Білий дім, колишня перша леді Мішель Обама вирішила вжити радикальних заходів, щоб зберегти свій город навіть після зміни господарів, адже кожна перша сім’я, що мешкає в Білому домі, має право розпоряджатися земельною ділянкою на власний розсуд. Мішель Обама значно розширила та поліпшила овочевий сад у жовтні минулого року. Зміни, внесені до конструкцій, свідчили про те, що ділянці хотіли забезпечити якщо не вічне, то принаймні довготривале існування – оновлення робилися з допомогою цементу, каменю та металу. Була споруджена нова дерев'яна альтанка для входу, розширено пішохідні доріжки, встановлено дерев'яні столи і лавки.

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Щоб не дати новому президенту приводу позбутися саду з бюджетних причин, Мішель Обама також забезпечила фінансування для цього проекту. Було отримано 2,5 мільйони доларів приватних пожертвувань на утримання городу.

Крім переоснащення та фінансування, перша леді також подбала про те, щоб домовитися зі Службою національних парків про майбутнє утримання ділянок.

Мішель Обама заклала овочеві грядки на території Білого дому в 2009 році з суто споживчих міркувань – для використання свіжих продуктів на кухні. З часом її починання переросло у значно ширшу ініціативу – програму Let’s Move («Давайте рухатись!»), спрямовану на пропаганду здорового харчування та здорового способу життя у дітей.

Овочевий сад служив майданчиком для зустрічей президента Обами зі світовими лідерами та місцем заходів зі збору врожаю для школярів.

Мішель Обама завжди дуже пишалася своїм проектом – це втілення її багаторічної боротьби з дитячим ожирінням, спадщина, яку вона хотіла залишити після себе.

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