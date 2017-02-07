Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків на сході України

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові у вівторок закликала президента Росії Володимира Путіна використати свій вплив на бойовиків на сході України з метою припинення насильства в регіоні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на інформацію речника уряду Німеччини.

З цією метою канцлер ФРН звернулась до російського президента з тим, щоб він використав свій вплив на сепаратистів», - повідомив речник Штеффен Зайберт.

Також, канцлер та президент РФ погодились, що для забезпечення припинення вогню мають бути докладені нові зусилля, і «попросили міністрів закордонних справ та їхніх радників залишатись у тісному контакті».

У Кремлі повідомили, що президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови висловили «серйозне занепокоєння з приводу ескалації збройного конфлікту на Донбасі, що призвело до жертв у людях».

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