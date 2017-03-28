Сенатори США голосуватимуть щодо приєднання Чорногорії до НАТО

Відповідний договір підтримують практично всі члени верхньої палати Конгресу США, і він може бути винесений на голосування вже у вівторок
Чорногорія у понеідлок стала на крок ближче до приєднання до НАТО.
Договір про членство країни в Альянсі подолав процедурну перешкоду в американському Сенаті, що підготувало ґрунт для заключного голосування в палаті пізніше на цьому тижні.
Схвалення договору вимагає підтримки двох третин сенаторів, після чого президент може його ратифікувати.
Договір підтримали 97 сенаторів, 2 проголосували проти – Ренд Пол і Майк Лі.
«Схвалення посилить нашу безпеку», - заявив сенатор-демократ Бенджамін Кардин.
Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.
Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламенти країн-членів Альянсу.
Очікується, що заключне голосування може відбутися вже у вівторок.
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