Сенатори США голосуватимуть щодо приєднання Чорногорії до НАТО

Відповідний договір підтримують практично всі члени верхньої палати Конгресу США, і він може бути винесений на голосування вже у вівторок



Чорногорія у понеідлок стала на крок ближче до приєднання до НАТО.

Договір про членство країни в Альянсі подолав процедурну перешкоду в американському Сенаті, що підготувало ґрунт для заключного голосування в палаті пізніше на цьому тижні.



Схвалення договору вимагає підтримки двох третин сенаторів, після чого президент може його ратифікувати.



Договір підтримали 97 сенаторів, 2 проголосували проти – Ренд Пол і Майк Лі.



«Схвалення посилить нашу безпеку», - заявив сенатор-демократ Бенджамін Кардин.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.

Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламенти країн-членів Альянсу.

Очікується, що заключне голосування може відбутися вже у вівторок.

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