Іракські війська звільнили східну частину Мосула

Бойовики ІДІЛ витіснені зі східних районів міста в результаті масованої наступальної операції

Бойовики «Ісламської держави» повністю витіснені зі східної частини Мосула в результаті масованої наступальної операції, яка почалася минулого місяця, повідомив у середу іракський командувач.

Виступаючи на прес-конференції, генерал Таліб аль-Шагаті заявив, що іракські війська взяли під контроль решту районів на східному березі річки Тигр, яка розділяє місто на два округи.

«Східна частина Мосула, в тому числі найважливіші райони, повністю взяті під контроль», – сказав він. Шагаті, командувач контртерористичних сил Іраку, назвав успіх «безпрецедентним», хоча зазначив, що на півночі Мосула залишилися райони, контроль над якими необхідно закріпити.

Іракські сили почали бомбардування Мосула в жовтні. Бойовики ІДІЛ захопили друге за величиною місто Іраку близько двох з половиною років тому.

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