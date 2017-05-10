США тимчасово розгорнуть ракетну систему Patriot у Прибалтиці

Система ПРО США «Петріот» буде розгорнута в Прибалтиці в рамках військових навчань, повідомив Associated Press посадовець в оборонній сфері США. Хоча розгортання буде тимчасовим, воно надішле потужний сигнал про те, що США підтримують країни Прибалтики, яких непокоїть зростаюча загроза з боку Росії, додав посадовець.

Безпека балтійських країн - це безпека альянсу (НАТО). Роль США - незамінна

Під час свого візиту до Литви цього тижня, Міністр оборони США Джеймс Меттіс відмовився коментувати саме це розгортання, але зазначив:

«Наша позиція повністю оборонна. Всі знають, що це не знаряддя для нападу. Для всіх хто стверджує інакше, я тільки хочу сказати, що я надто поважаю російську армію, щоб повірити, що там реально розцінюють це, як атакувальні потужності».

Протягом спільної прес-конференції з Джеймсом Меттісом, президентом Литви Даля Грибаускайте зазначила:

Розгортання системи «Петріот» відбудеться у липні і її буде згорнуто до початку масштабних російских військових навчань, запланованих на серпень-вересень

«Нам потрібні всі засоби для оборони та відлякування і ми приймемо це рішення разом». Цього року НАТО посилило військову присутність в Прибалтиці, розмістивши багатонаціональні батальйони в країнах Прибалтики.

"Безпека балтійських країн - це безпека альянсу (НАТО). Роль США - незамінна" - твітує Даля Грибаускайте

Причиною теперішнього розгортання є неповага міжнародного права з боку однієї країни в регіоні, якщо вона продемонструє повагу, ми не муситимемо розгортати потужності

​"Причиною теперішнього розгортання є неповага міжнародного права з боку однієї країни в регіоні, якщо вона продемонструє повагу, ми не муситимемо розгортати потужності", - заявив Меттіс про посилення присутності НАТО в регіоні, повідомляє Reuters.

Розгортання системи «Петріот» відбудеться у липні і її буде згорнуто до початку масштабних російских військових навчань, запланованих на серпень-вересень, повідомив неназваний посадовець США. Російські військові навчання «Запад» будуть проведені в Калінінграді та на заході Росії і можуть задіяти до ста тисяч військових.

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