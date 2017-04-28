У п’ятницю парламент Чорногорії проголосував за членство країни в Північноатлантичному союзі, незважаючи на невдоволення Росії та протести проросійської опозиції всередині країни.

Парламентарі проголосували 46 до 0 за ратифікацію Договору про вступ до НАТО. Всього до парламенту країни входить 81 член, але проросійська опозиція бойкотувала сесію.

Під час голосування під парламентом тривала акція протесту проти НАТО. Чорногорія також звинувачувала Росію в підтримці спроби перевороту під час минулих виборів в країні з метою відхилити її від вступу до НАТО. Росія заперечує звинувачення.

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган привітав Чорногорію у Twitter: "Щиро вітаю голосування Чорногорії про вступ до НАТО. Це - важливий етап для Євроатлантизму та стабільності в регіоні".

Одним з перших свою підтримку висловив міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс: "Парламент Чорногорії ратифікував протокол про вступ до НАТО, вистоявши проти зовнішнього тиску та провакацій. Вітання!"

Для НАТО вступ Чорногорії має стратегічне значення, адже дозволяє Альянсу отримати повний контроль над Адріатичним морем, так як інші країни, розташовані на Адріатичному морі – Албанія, Хорватія та Італія, вже є членами НАТО.

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