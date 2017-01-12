Республіканці Сенату розпочали процес демонтажу системи медичного страхування Obamacare

Сенат США, більшість у якому мають законодавці-республіканці, зробив перший крок у напрямку скасування загальнодоступної програми медичного страхування. Скасування цієї програми, відомої також як Obamacare, республіканці зробили своїм головним пріоритетом, коли президентом стане Дональд Трамп.

У четвер вранці Сенат голосував, щоб схвалити правила, які дозволять скасувати закон звичайною більшістю голосів, і щоб він не був об’єктом обструкції з боку демократів. Як відомо, республіканські законодавці мають 52 голоси в Сенаті. Про заходи законодавців повідомив лідер республіканської більшості Мітч Макконнел.

Палата представників, у якій республіканці також мають більшість, як передбачається, голосуватимуть над резолюцією цього тижня. Республіканські лідери планують завершити працю над законопроектом про скасування Obamacare до кінця січня.

Залишається дуже важливе питання, що станеться, коли республіканська більшість скасує нинішню програму медичного страхування. Поки що серед республіканців немає однозгідності щодо республіканського плану, який має замінити Obamacare, що гарантує медичне страхування двадцятьом мільйонам американців, які дотепер не мали жодного медичного страхування.

У середу новообраний президент Трамп заявив, що він хотів би, щоб скасування Obamacare і запровадження нового плану відбулося водночас.

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