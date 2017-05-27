Помер Збігнєв Бжезинський, який пропонував «фінляндизацію» України

Ветеран американської зовнішньої політики помер 26 травня в лікарні Inova Fairfax Hospital у шаті Вірджинія

Збігнєв Бжезинський, радник президента США Джиммі Картера з національної безпеки, помер на 90-му році життя. Про це, зокрема, повідомила газета The New York Times, з посиланням на дочку покійного.

Бжезинський був одним з найвпливовіших і шанованих ветеранів американської зовнішньої політики.

Він народився в 1928 році у Варшаві в родині польських дипломатів, у 1950-х став громадянином Сполучених Штатів, де закінчив Гарвардський університет і зробив яскраву політичну кар’єру.

Бжезинський був одним із засновників Тристоронньої комісії, її директором в 1973-1976 роках.

В адміністрації президента Картера, в 1977-1981 роках, Бжезинський обіймав посаду радника президента з національної безпеки. Він був одним з ідеологів боротьби з радянською експансією в Європі, в Афганістані та інших країнах, активним прихильником зміцнення Атлантичної солідарності.

У 1981 році Бжезинський отримав Президентську медаль Свободи – одну з найвищих нагород США для цивільних осіб.

Щодо російської агресії проти України, Бжезинський був прихильником надання Україні західними країнами оборонної зброї. Він заявив:

«Було б доцільно надати Україні оборонну зброю для захисту великих міст, наприклад, протитанкове озброєння або міномети, тому що ми мали б підвищити ціну російського насилля. Захопити місто, населення якого налаштоване на оборону, вимагає надзвичайно великих витрат».

З другого боку, він вважав, що розв’язання конфлікту може відбутися за фінським зразком. «Україна повинна мати право вільно обирати свою політичну ідентичність і більше пов’язуватися з Європою. Водночас Росію треба запевнити, що Україну не візьмуть до НАТО».

За повідомленням засобів масової інформації, Бжезинський не був прихильником нинішнього президента Дональда Трампа, вважаючи, що його закордонна політика невизначена.

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