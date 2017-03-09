Представниця США при ОБСЄ про порушення Росією міжнародного права щодо України

Повірена у справах Сполучених Штатів при ОБСЄ Кейт Бернс висловила глибоке занепокоєння з приводу російської агресії на сході України. Лише цього року, сказала вона, на Донеччині загинуло щонайменше 37 українських солдатів і 302 отримали поранення в результаті атак з боку спільних російсько-сепаратистських сил.
Сполучені Штати також занепокоєні з приводу безпрецедентного рівня атак проти спостерігачів ОБСЄ, кожна з яких сталася на території підконтрольній російсько-сепаратистським силам. Минулого тижня у районі діяльності спостерігачів було чути попереджувальні постріли, а за два останні тижні збито або пошкоджено три безпілотні апарати спостереження. Кейт Бернс також підкреслила, що камапнія ворожих дій і фальшивих заяв загрожує безпеці спостерігачів.
Хоча українські збройні сили також заслуговують на критику, додала вона, зокрема щодо блокування доступу безпілотникам, лише російсько-сепаратистські сили вдаються до насильства для обмеження доступу безпілотних літальних апаратів.
Сполучені Штатаи глибоко занепокоєні, говориться в заяві амриканської представниці при ОБСЄ, з приводу того, що об’єднані російсько-сепаратистські сили атакують цивільну інфраструктуру, щоб навмисне створити гуманітарну кризу і збільшити тиск на Україну. І так, обстріли в районі Авдіївки четвертого і п’ятого березня спричинили припинення постачання елекрооенергії і води. Тому ОБСЄ закликає до розведення сил у районах, де знаходиться важлива цивільна інфраструктура.
Крім цього, ОБСЄ закликає до повного запровадження Мінських угод, таких як відведення заборонених видів зброї і доступ для безпілотників, звільнення військовополонених, пошуки пропалих безвісти людей і відновлення транспортного сполучення через лінію розмежування – як методу збільшення довір’я і покращення життєвих умов людей у районі конфлікту.
Сполучені Штати – продовжувала Кейт Бернс – глибоко занепокоєні з приводу продовження порушування Росією міжнародних законів, нехтування принципами ОБСЄ і зобов’язаннями в Криму. Російська окупаційна влада продовжує серйозні зловживання проти татар, етнічних українців та інших, хто виступає проти російської окупації півострова. Четвертого березня окупаційна влада припинила навіть футбольні змагання у Феодосії, називаючи їх «несанкціонованою демонстрацією». Вона також закликала Росію надати необмежений доступ міжнародним спостерігачам до Криму.
Щодо Криму, повірена у справах Сполучених Штатів при ОБСЄ Кейт Бернс заявила: «Наші санкції, пов’язані з Кримом, залишаться без змін до часу, коли Росія не припинить окупацію і спроби анексувати Крмм та не поверне цю територію Україні. Ми разом з нашими європейськими та іншими партнерами підтверджуємо, що наші санкції проти Росії за її агресію в Східній Україні залишаться доти, доки Росія повністю не виконає своїх зобов’язань, згідно з Мінськими угодами».
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