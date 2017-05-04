Саме Росія заважає припиненню бойових дій на Донбасі - тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ

Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму. Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт М. Бернс під час промови 4 травня перед постійною радою ОБСЄ в Відні.

Протягом тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї включаючи танки та гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил

Бернс навела приклади порушення Росією режиму припинення вогню та розведення сил на сході України:

«Росія продовжує поведінку, яка підриває припинення бойових дій. Знову, 29 квітня спостережна місія ОБСЄ чула постріли в районі розведення сил під Станицею Луганською. Це перезапустило відлік часу припинення вогню перед розведенням сил. Спостережна місія повідомила, що постріли робились з території під контролем сепаратистів. 14 квітня, в той же день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, спостережна місія звітувала про напад спільних російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї включаючи танки та гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил».

Вона підкреслила, що неухильне дотримання режиму припинення вогню та розведення сил є визначною передумовою для виконання мінських угод.

Лише минулого тижня, спільні російсько-сепаратистські сили 13 раізв обмежували доступ спостережних місій.

Кейт Бернс висловила жаль з приводу того, що Росія не підтримала частину заяви ОБСЄ де засуджуються спроби залякати, або нажахати спостерігачів ОБСЄ, а також йдеться про необхідність гарантувати доступ місій по всій Україні без обмежень, зауважень чи зволікань.

«Відмова Росії приєднатись до решти країн-учасників і повністю підтримати спостерігачів співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місій по всій території України, зокрема на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам. Обмеження в доступі, разом з погрозами та залякуваннями послаблюють спостережну місію. Лише минулого тижня, спільні російсько-сепаратистські сили 13 раізв обмежували доступ спосетержних місій».

Росія продовжує порушувати права тих, хто протистоїть незаконній анексії Криму, йдеться в промові.

«Ми закликаємо припинити переслідування незалежного журналіста Миколи Семени. Фіктивний суд над ним поновився 3 травня – на Всесвітній день вільної преси після 5-тижневої перерви», зазначила Бернс.

Російська агресія проти України розхитує основи на яких ґрунтується безпека та стабільність Європи, і прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи.

"Російська агресія проти України розхитує основи на яких ґрунтується безпека та стабільність Європи, і прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, непорушність її міжнародно-визнаних кордонів".

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо намагання Росії змінити кордони України. Разом з нашими європейськими партнерами ми заявляємо, що наші санкції проти Росії залишаться в силі доки вона повністю не виконає мінські домовленості, а санкції пов’язані з Кримом будуть в силі доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом".

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