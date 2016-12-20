Пентагон Трампа не розглядатиме Росію, як проблему для безпеки - ЗМІ

Підготовлена Пентагоном доповідна записка з приводу провідних пріоритетів адміністрації Дональда Трампа в царині безпеки не згадує Росію. Про це повідомили у виданні Foreign Policy, якому вдалося отримати копію доповідної.

Доповідна була підготовлена заступником міністра оборони США з питань планування Браяном Маккіоном (Brian McKeon) після зустрічі з представниками перехідної команди Трампа.

Неправильно, що ЗМІ спекулюють, буцімто цей перелік являє собою усі пріоритети новообраного президента"

Відповідно до документа, пріоритетами Трампа у царині безпеки є:

- розробка стратегії знищення ІДІЛ;

- посилення оборони, включно із скасуванням бюджетних обмежень щодо видатків на оборону, та збільшення кількості військовослужбовців та їх боєготовності;

- розробка всеосяжної, загальноурядової кібер-стратегії;

- виявлення неефективного використання державних ресурсів.

Доповідна записка не називає всі пріоритети нової адміністрації. Про це виданню анонімно заявив один із представників команди Трампа.

До складу адміністрації Трампа має увійти ціла низка політиків та функціонерів, які відзначились гострими заявами щодо Путіна та агресії Росії проти України

«Неправильно, що ЗМІ спекулюють, буцімто цей перелік являє собою усі пріоритети новообраного президента», - цитує джерело ЗМІ.

До складу адміністрації Трампа має увійти ціла низка політиків та функціонерів, які відзначились гострими заявами щодо Путіна та агресії Росії проти України. Серед них: номінований на посаду міністра оборони США генерал Джеймс Маттіс, ймовірний голова Міністерства юстиції США Джефф Сешнс.

При цьому Трамп висунув на посаду державного секретаря США Рекса Тіллерсона, очільника компанії ExxonMobil, який багато років працював у Росії та має близькі робочі стосунки із Путіним.

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